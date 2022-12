L’Oréal Caribe, junto a su icónica marca L’Oréal Paris y 14 organizaciones aliadas del sector sin fines de lucro, incluyendo a la Red de Albergues de Violencia de Género, sus nueve albergues, el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico y Taller Salud, entre otras entidades, se han unido al programa de Stand Up “Contra el acoso callejero” de L’Oréal Paris. El evento se llevó a cabo en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género, se informa en un comunicado de prensa.

Según la información, durante medio siglo L’Oréal Paris ha sido “implacable” en su dedicación por derribar barreras, no sólo siendo una “marca pionera en ciencia e innovación, sino también empoderando a mujeres y hombres para que rompan estereotipos y ratifiquen su lugar en la sociedad”.

Se destaca, además, que en marzo de 2020, L’Oréal Paris reafirmó este compromiso lanzando su programa Stand Up “Contra el acoso callejero” en asociación con la ONG internacional Right To Be (antes Hollaback!). El objetivo es capacitar a 1.5 millones de personas a nivel global para 2025 sobre cómo intervenir de manera segura cuando son víctimas o testigos de situaciones de acoso en espacios públicos. La metodología usada, según la información, es lo que llaman “las 5D”: Distraer, delegar, documentar, dar asistencia y dirigirse al acosador. A la fecha, 1 millón de personas ya han sido capacitadas en 33 países.

PUBLICIDAD

Equipo de L'Oréal Caribe y entidades sin fines de lucro. (JLHR RunningFilms )

Dave Hughes, gerente general para L’Oréal Caribe reconoció el gran impacto que esta iniciativa tiene en la sociedad: “Me siento muy orgulloso de apoyar esta causa tan importante para prevenir el acoso callejero en nuestra región. Stand Up ya ha formado a más de un millón de personas a nivel global con la metodología de las 5D de Right To Be y nuestra meta es llegar a ocho mil personas para 2023 en Caribe. Quiero invitar a todo el mundo a formarse y a pasar la voz. Con Stand Up, todas las mujeres pueden fortalecer su autoestima”.

Según el comunicado, de acuerdo con la encuesta internacional llevada a cabo entre L’Oréal Paris e IPSOS en 2021, el 80% de las mujeres han sufrido acoso sexual en espacios públicos. Sin embargo, dentro de ese porcentaje, solo el 25% reportó que alguien le ofreció ayuda. “Por resultados como estos es que L’Oréal continúa movilizando a tomadores de decisión, a la opinión pública y a agentes de cambio a sumar esfuerzos para generar un movimiento empoderador que ponga fin al acoso sexual callejero”.

A esta iniciativa se han sumado personalidades internacionales como Céline Dion, Helen Mirren, Eva Longoria, Katherine Langford, Cindy Bruna, Camila Cabello, Andie McDowell, Jaha Dukureh y Renata Notni, quienes han compartido cómo el programa de capacitación Stand Up “Contra el Acoso Callejero” les ha ayudado a proteger la autoestima de las personas; un valor que está en el ADN de la marca L’Oréal Paris.

En Puerto Rico, Yizette Cifredo, comunicadora, motivadora y embajadora de L’Oréal Paris, se ha unido al esfuerzo como voz para amplificar el mensaje de Stand UP y lograr que más puertorriqueños conozcan la metodología de las 5D, tomen la capacitación y formen parte del cambio social.

PUBLICIDAD

“Asumir posturas es de valientes y L’Oréal Paris no ha flaqueado en defender el rol de la mujer desde sus inicios. Me enorgullece inmensamente ser la embajadora en Puerto Rico de una empresa que tiene un real compromiso con la mujer en todas sus etapas. Stand-Up es una iniciativa poderosa, práctica, efectiva y segura que nos permite a todos y todas acompañarnos y accionar ante el acoso callejero”, destacó Cifredo, tras resaltar la importancia de “asegurarnos de que ninguna víctima en nuestra presencia se quede sola”.

Para seguir apoyando este esfuerzo, la portavoz mundial de la marca, Eva Longoria, aparece en un nuevo vídeo de concienciación, compartiendo una breve clase magistral sobre la metodología de las 5 Ds para invitar a más personas a formarse www.standup-caribe.com

La información destaca que la encuesta de IPSOS revela el efecto positivo del programa de formación Stand Up “Contra el Acoso Callejero” de L’Oréal Paris en la vida cotidiana de las personas. Mientras que la encuesta de impacto social reveló que el programa Stand Up “Contra el acoso callejero” ha empoderado a los participantes, dándoles las herramientas para movilizarse con confianza en las calles.

“Los beneficiarios de Stand Up afirman que ahora son capaces de identificar mejor el acoso callejero y se sienten más preparados para intervenir contra esta situación en comparación con la población general”, agrega la información y se resalga el “increíble poder que puede tener la formación de Stand Up para cambiar la actitud de los testigos y darles las herramientas para actuar con seguridad”. Aquí as principales conclusiones:

PUBLICIDAD

- El 97% de los beneficiarios de Stand Up se sienten más capacitados para intervenir cuando son testigos de acoso callejero en comparación al pasado.

- Más de 9 de cada 10 beneficiarios de Stand Up están convencidos de que podrían hacer al menos una cosa para combatir el acoso callejero si lo presenciaran (frente al 67% de la población general).

- Después de recibir formación, las personas que experimentaron acoso callejero tienden a sentirse: menos vulnerables (19%), menos asustadas (20%), menos incómodas (46%) y menos ansiosas (25%) que cuando experimentaron una situación de este tipo antes de recibir la formación.

Para la gerente marca de L’Oréal Paris en L’Oréal Caribe, Isabel Menéndez, el acoso callejero va en contra de los valores de empoderamiento de la mujer que tiene el ADN de L’Oréal Paris. “Estamos orgullosos de ver que, en un breve espacio de tiempo, nuestro programa de formación Stand Up “Contra el acoso callejero” ha tenido un impacto muy positivo y concreto en la vida cotidiana de las mujeres”.