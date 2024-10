Exhibición celebra el ancestral arte de la orfebrería en Puerto Rico

“Esta pieza surge de un descubrimiento que yo hago, investigando sobre el tema de la orfebrería, en donde me doy cuenta de que cada territorio de Latinoamérica va a tener una expresión cultural de su joyería, porque es algo que no está atado solo a lo comercial, porque la joyería es una práctica creativa y espiritual antigua. Me doy cuenta de que hay una tipología de joyería que se origina en Salvador de Bahía, en Brasil, y eran joyas que usaban las mujeres esclavizadas, que se llaman balandanga. Eran como una especie de llavero, en el que estas mujeres colgaban talismanes y amuletos que iban adquiriendo, que muchas veces tenían temas botánicos, y estaba bien asociado a que estas mujeres iban prosperando en la sociedad y alcanzando la libertad”, explicó la artista sobre su pieza.

“Mi pieza está inspirada en la brassia caudata, una orquídea que parece una araña. Me encantan las arañas y es como un recordatorio de que tenemos ese impulso de ir tejiendo y creando nuestras vidas día a día. Me gusta crear cosas únicas, no me puedo identificar con un estilo específico, pero me gustan las piezas atrevidas y grandes. Siempre me ha encantado la orfebrería y me formé con unos talleres en Italia que me dieron una preparación mayor. Cuando llego a Puerto Rico empecé a crear mi línea, poco a poco. Me gusta que todo el mundo tenga la opción de comprar una pieza, así que trato de mantener mi trabajo accesible”, dijo.