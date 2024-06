Transforma la arena en delicada joyería

El sosiego que le transmite el contacto con la arena del mar es lo que impulsó a la lajeña Ivelisse Acosta Ramos a coleccionar la variedad de colores y grosores que están presentes en las playas del archipiélago puertorriqueño.

Sin saberlo, la fémina de entonces 25 años estaba trazando una nueva ruta hacia las artes populares al querer compartir con otros la grandeza que halló en esta mezcla de rocas, conchas y restos de coral.

A sus 39 años, la artesana certificada en arena y desechos de mar relató el magnetismo que la llevó a elaborar delicadas piezas de joyería utilizando, como materia prima, la diversidad de arenas que existen en la isla.

“Desde niña siempre me ha gustado la naturaleza, especialmente la playa. Hubo un día que me fui a la playa, me siento en la arena y dije: ‘Yo con esto voy a crear algo, me voy a inventar algo’”, recordó la egresada en biología de la Universidad Interamericana de San Germán.

“Eso me transmitió paz, tranquilidad, porque además de que te sientas en la arena de la playa, eso para mí fue lo que más me llamó la atención, eso me energiza. Entonces, comencé a coleccionar las arenas”, relató.

Así, por curiosidad, empezó a mirar de cerca la diversidad de espesores y el colorido del material que hay en la costa puertorriqueña, entre estos, negro, blanco, crema y marrón.

“Todas las arenas son diferentes, aunque estamos en la misma isla, y diferentes colores y grosores, pero eso depende de los minerales. Pero es interesante porque entre un pueblo y otro la arena puede tener colores distintos y diferentes grosores”, manifestó.

La artesana hace pantallas, collares, sortijas, pulseras y accesorios para el cabello, entre otras piezas. (Suministrada)

Destacó que existen tres tipos de arena: “mineral, terrígena, que se compone de minerales y rocas; arena biogénica, compuesta de restos de organismos marinos. Los mismos peces, lo que ellos consumen, lo botan y crean más arena”.

“Por eso, a veces, ves la arena con pedacitos más grandes o los mismos corales en pedacitos. Igual, la arena negra está compuesta de minerales, de hierro, piedras volcánicas, rocas, magnetitas; le pones un imán y como que se atrae”, describió.

En tanto, aseguró que, “yo nunca había visto ningún trabajo, ni había visto a alguien trabajando con arena”.

“Entonces, quise transmitirles esa energía a las personas con mis piezas. Empecé usando cartones, cortaba diferentes figuras y le pegaba la arena, algunas las pintaba, a otras le pegaba caracoles. Lo primero que hice fueron hebillitas de pelo”, mencionó.

“Después de ahí, empecé a buscar piezas en madera, hacer la joyería, pero buscaba algo que encapsulara la pieza para que la gente pueda usarla y que dure, que no se le salga la arena y que se pueda tirar con ella a la playa. Ahí entonces, empecé a mezclar la resina con la arena y hacer mejores trabajos”, apuntó.

Para confeccionar sus piezas, Ivelisse utiliza la arena como materia prima, caracoles, florecitas, perlitas, estrellitas de mar y “el coral que es como un abanico, pero son organismos que no están vivos”.

“Yo confecciono lo que está adentro (de la pieza) y uso diferentes arenas porque hay blanca, beige, marrón, negra, rosadas, doradas. Hay diferentes tipos de arena, está la finita y está la gruesa”, detalló.

Entre las playas de arena negra en Puerto Rico se encuentran Los Bohíos en Maunabo, Playa Negra en Vieques, La Boca en Barceloneta y El Cocal en Yabucoa.

“La arena de (las playas de) Rincón parecen piedritas, tiene varias tonalidades entre marrón, beige y negro. La de Cabo Rojo es fina, pero es marrón. Al mezclarlas le pongo tonalidades más oscuras con claras”, subrayó.

Algunas de las piezas que trabaja. (Suministrada)

No obstante, según mencionó, “las arenas que más utilizo en mis trabajos son beige y blanca”, especialmente color crema “porque es la más fácil de conseguir”.

Para conseguir el material, Ivelisse navega hasta los islotes de Lajas, principalmente, “cayo Enrique, Caracoles, Turrumote”, además de “la arena de isla de Mona que es bien blanca”.

“La arena de cayo Enrique tiene pedacitos más grandes. Ahora tengo que cogerla debajo del agua porque antes la cogía en la superficie, pero la marea ha subido tanto que ya no se puede recoger encima porque la marea sube mucho y se lleva parte de la arena. Eso ocurre a causa del cambio climático; huracanes y terremotos”, expuso.

“Así se me hace difícil recogerla. Luego tengo que ponerla a secar y después cernirla porque a veces tiene pedazos muy grandes y esos no me funcionan porque mis piezas son más delicadas, más pequeñas. Entonces, las mezclo y las pinto”, agregó.

De esa manera, elabora figuras circulares, cuadradas, triangulares, “en forma de gota, sirena o ballena”, con las que hace pantallas, collares, sortijas, pulseras y accesorios para el cabello.