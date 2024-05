Un arte ancestral “Las ditas de Papá”

Así que, no es de extrañar que Ubaldo experimentara algunas de las tradiciones indígenas, tal como aprendió de su madre Rufina quien utilizaba la higüera para confeccionar ditas o envases con el objetivo de limpiar el arroz, ventear el café o pilar el achiote, entre otros usos.

Para aliviar los efectos del accidente cerebrovascular, “en el 2019, un vecino, don Fernando, me regaló unas higüeras pa’ que yo le hiciera unas ditas a mis nietos que me visitan todos los viernes”.

“Una tarde, me llegó una carta de mi hermana con un giro postal, diciendo que quería 36 higüeras igualitas de las que había preparado. Don Fernando, el vecino, me dijo que cogiera las higüeras que quisiera. Mi hermana me consiguió clientes en Mississippi, otras en Florida y así empezamos a exportarlas”, relató el hombre de 60 años.