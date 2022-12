La pasión por la joyería y ese “buen ojo” para seleccionar diseñadores y nuevas piezas para Lido Jewelers son parte de la esencia de Isaac Demel, quien abrió la joyería hace 40 años.

Y no es que ser empresario de joyería sea algo que lo defina como persona, pues Demel también disfruta de su vida familiar, sino que se trata de algo con lo que ha crecido. Entre los recuerdos más vívidos de su niñez se encuentran el acompañar a su papá a la joyería familiar que ubicaba en el Viejo San Juan.

“Siempre sabía que quería trabajar en este negocio de joyería que es tan bonito. Mi papá, que me enseñó todo lo que yo sé, me llevaba desde pequeño a todos los shows de joyería en Estados Unidos y yo al lado de él, observando y aprendiendo cómo comprar, hacer preguntas y negociar. Poco a poco me he ido moldeando con el mercado porque todo ha cambiado, y ha cambiado bastante rápido. El negocio es bien diferente a lo que era cuando yo empecé”, comenta.

Ver la pasión con la que se trabajaba el negocio familiar hizo que cuando le tocó el turno de escoger su camino, la joyería era una de las alternativas más fuertes.

“Lido empezó 40 años atrás. En 1982 abrimos, precisamente el día después de Thanksgiving. Fue un regalo que me hizo mi papá como regalo de bodas”, recuerda Demel con una sonrisa llena de alegría, satisfacción y nostalgia.

Testigo de los cambios

Por las pasadas cuatro décadas, Demel ha sido testigo y cómplice de quienes encuentran en una buena joya una manera de celebrarse y también de celebrar a sus seres queridos, pedir matrimonio y conmemorar un aniversario. Si algo distingue a este empresario es la cálida relación que mantiene con su clientela y lo asertivo que es al seleccionar los diseñadores cuyas piezas vende en su joyería en The Mall of San Juan.

No obstante, en su extensa carrera profesional, Demel ha visto cómo ha cambiado la industria de la joyería, de ser piezas exclusivas para eventos muy especiales y que terminaban guardadas en una caja fuerte, a ser artículos que, sin dejar de ser lujosos, se buscan llevar día a día.

“El negocio era bien diferente cuando empecé. Abrí en 1982 y no existía lo que se llama ‘designer jewelry’, pero siempre me gustaba traer piezas que no veía en otros sitios”, enfatiza.

Demel comenta que, cuando abrió su joyería, los espacios estaban divididos por color, de acuerdo con las piedras, ya fueran zafiros, brillantes, rubíes o esmeraldas. Ahora se mueve al ritmo de las exigencias del cliente. A través de la amplia tienda se encuentran joyas versátiles que se ajustan al estilo de vida moderno. Son prendas que se pueden intercambiar para hacerlas diferentes y acomodarlas a la necesidad o el gusto de quien las lleva.

Algo que ha sido constante en la carrera de Demel como empresario en el área de joyería, es el deseo de dar oportunidades a nuevos diseñadores y tecnologías innovadoras.

“Cuando veo algo que es diferente, que no se parece a nada que yo he visto antes, me atrae. Uno siempre se pregunta qué más van a inventar y siempre hay algo nuevo. Ahora cuando fui al show de joyería ‘couture’, por ejemplo, me encontré con dos o tres diseñadores que son de Emiratos Árabes, que están haciendo uso de tecnología y técnicas nuevas en lo que es la composición de una sortija que puede ajustarse a varios tamaños. La tecnología permite hacer cosas diferentes que antes o quizás hace dos años, no existían. Todo ha cambiado”, explica.

De celebración

Para conmemorar estas cuatro décadas, Demel no ha querido hacer una sola fiesta, sino que ha aprovechado los últimos tres meses del año para realizar diferentes actividades y una exitosa campaña publicitaria que tiene como protagonista a Dayanara Torres. Ambos se conocen desde que ella era Miss Universe Puerto Rico y, luego de reencontrarse en Nueva York, decidieron crear el proyecto juntos.

“Decidí hacer la celebración en octubre, noviembre y diciembre con muchos eventos, invitando a muchos artistas, nuevos y no nuevos, que vengan a Puerto Rico y conozcan al público que tenemos en The Mall de San Juan. Son muchas actividades todas las semanas, casi hasta que se acabe el año”, añade Demel.

Para este empresario siempre ha sido importante apostar por el mercado local trayendo lo que considera la mejor joyería del mundo para su clientela. Pero además, es importante demostrar en el extranjero el gusto exquisito de los puertorriqueños.

“Cuando yo voy a los shows de joyería, yo tengo un ‘badge’ que dice mi nombre chiquito, pero abajo dice Puerto Rico. Entonces, cuando yo voy a los shows de joyería, a veces yo oigo que me quieren vender y dicen: ‘Ahí viene Puerto Rico’. Entonces yo me siento que puedo representar de esa manera a Puerto Rico. Me siento orgulloso de eso”, concluye.