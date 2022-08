Cuando Laura Posada sonríe su rostro se ilumina por completo. Para algunos eso puede ser producto de una vida sin complicaciones, pero para ella es el resultado de un trabajo interno en el que prefiere sacar lo positivo de los momentos difíciles, vivir el presente y tener un propósito.

“He conocido la felicidad en mi vida porque he conocido la tristeza. La vida se trata de tener altos y bajos y la persona que te diga que está feliz en todo momento te miente. Para mí, la clave número uno de estar feliz es vivir el presente. Muchas veces no somos felices porque estamos preocupados por el pasado o por el futuro y nos olvidamos de vivir ese momento que estamos teniendo y que es un regalo”, destaca la coach.

La esposa del expelotero Jorge Posada no ha tenido una vida color de rosa. Aunque disfruta de un matrimonio estable y de dos hijos –Jorge y Paulina de 22 y 20 años- que llevan una vida plena, la realidad es que en el comienzo de su maternidad vivió una de las peores pesadillas. Su hijo nació con una condición llamada craneosinostosis, un defecto congénito en el cual una o más suturas de la cabeza del bebé se cierran antes de lo normal.

“A los diez días de nacido me dijeron que le tenía que abrir la cabeza de lado a lado, que le tenían que quitar la piel, quitar el cráneo, cortarlo en pedacitos y ponérselo otra vez como si fuera un rompecabezas. Desde que pasó eso en mi vida, mi deseo de enfocarme en la salud creció de una manera inmensa, porque mi hijo no se podía dar el riesgo de no estar saludable para su cirugía. Además de esa primera cirugía, tuvo otras nueve”, recuerda.

Esa situación la hizo entender la importancia de cuidar de ella y de los suyos, así como la necesidad de mantenerse informada sobre los temas que la afectan. Por eso, cuando a los 46 años llegó la menopausia, investigó todo aquello que pudiera aliviar sus síntomas y decidió crear una línea de suplementos que lleva su nombre y que tiene como propósito combatir los síntomas de la menopausia, además de hacer un libro para informar a otras mujeres.

“La información y la educación son esos poderes que vas a tener en tus manos para cuidarte, porque si no tienes salud en tu vida, no tienes nada. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener toda la fama del mundo, puedes tener el trabajo de tus sueños, el carro de tus sueños, la casa de tus sueños, pero si tú no tienes salud para disfrutarlo, no te sirve”, afirma.

Según Posada, otro error que se comete a menudo y que atenta contra su felicidad es no disfrutar la vida que tienen y vivir inconformes. Para valorar lo que tienes, sugiere cerrar los ojos e imaginar un lugar perfecto. Lo más probable es que estes rodeada de seres queridos y disfrutando de emociones positivas, no de cosas materiales.

Una fuente de felicidad para ella es tener un propósito.

“Tener algo que te haga despertarte de la cama y algo que te haga feliz. No es lo que quiera tu mamá, tu esposo, tu hermana, tu tía, tus hijos, tus amigas. Es algo que en realidad tú digas ‘esto es lo que me hace feliz a mí’, porque la vida es solamente una y no sabemos cuánto tiempo tenemos para hacer las cosas que queremos”, enfatiza.

Posada compartió que hace poco perdió a su papá y, aunque muchos pensaban que se quedaría en casa llorando su partida, ella decidió seguir con sus proyectos porque tiene la tranquilidad de haberle dado a su progenitor todo cuanto ella pudo y lo acompañó hasta el último momento.

“No me faltó nada por hacer, nada por decirle, no hubo nada que yo hubiera cambiado de mi relación con él y eso me da paz y felicidad, porque él se fue sabiendo lo mucho que lo quería, lo mucho que él me enseñó y que él me dejó a mí lista para ser fuerte y vivir”, afirma la abogada de profesión.

Finalmente, Posada destaca que otra fuente de felicidad para ella es mantener un balance en su vida y, aunque disfruta de su familia, entiende la importancia de apreciar los momentos que pasa a solas. Por eso, también se permite vivir sus emociones en el momento y continuar su camino de crecimiento diario.

“He llegado a un punto en mi vida que siento que estoy tranquila si estoy sola conmigo misma y eso es un tiempo para conectar. Si quiero llorar, lloro, si estoy feliz y me río y lo que en realidad me recarga a mí y me relaja mucho es hacer ejercicio y puede ser mil cosas diferentes. Puedo decidir ir a una clase de spinning, salir a correr, ir al gimnasio, mil cosas distintas, pero ese es mi momento, que no es negociable, que es una cita conmigo. Cuando termino de entrenar saco cinco o seis minutos para para estirar, para relajarme y al hacer eso, el ejercicio activa las feromonas en tu cerebro que te ayudan a ponerte de buen humor, estar relajada y seguir por el mundo con esa energía positiva”, concluye.