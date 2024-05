Luisa R. Seijo Maldonado, Mujer del Año de Magacín 2023, recibe importante distinción

“Hoy es un día muy grande para la Universidad de Puerto Rico, de la cual me siento honrada de ser parte y a la que estamos todos llamados a defender. En nuestro Recinto celebramos la integración plena que queda manifiesta entre los maestros y maestras de las comunidades que me acompañan hoy desde Culebra hasta Mayagüez. Me llena de orgullo celebrar a estos libros vivientes que trabajan por este país y que son producto de la UPR. Me siento súper honrada de nuestros estudiantes, ya que no importa a donde vayan van a llevar esa energía que reciben cuando vinculamos la teoría y la práctica en bienestar de la comunidad”, reiteró Seijo Maldonado.