Isadora Ginés tiene 9 años y ya creó el prototipo de un robot que detectará cambios preocupantes en el estado de salud de los animales, Andrea Arriaga tiene 12, es artesana y tiene una línea de jabones y lociones que comenzó a comercializar, y Karla González, de 13, fue invitada especial de la Casa Blanca de Barack y Michelle Obama, con quienes cenó luego de ganar la competencia Healthy Lunchtime Challege con sus recetas saludables. Estas tres niñas son parte del grupo de diez Girls Who Lead 2017 de Puerto Rico seleccionadas como parte del primer Girls Who Leads Expo, a celebrarse el 9 de septiembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.