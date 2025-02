Rafael “Rafa” Campos celebra el nuevo amor de su vida

“Esta mañana me desperté a las cinco de la mañana y lo primero que hice fue prender el monitor del bebé y lo cogí en perfecto tiempo, porque ahora por las mañanas se ríe mucho, y es una chulería. Mi esposa no se había despertado todavía y ella se estaba riendo solita. Como los cinco minutitos hizo un par de soniditos con los que mi esposa se despertó”, destacó mientras su rostro y sus ademanes al hablar, denotan lo “derretido” de amor que está por su bebé.

“Gracias a Dios, cuando mi esposa dio a luz estuve seis semanas corridas en Puerto Rico. Luego mi esposa viajó con la beba, pues ya no aguantaba, no quería perderme ningún momento. Quería asegurarme que la beba sepa quién es el papá. Estuvimos tres semanas viajando juntos y ahora estamos dos semanas sin vernos, pero después vamos a viajar seis semanas corridas juntos. El reto más grande para mí como papá ahora mismo es simplemente estar en persona, darle sus besitos, cogerla, que ella sienta el calorcito de papá”, manifestó Campos, quien el pasado verano cerró su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 , finalizando entre los mejores 30 jugadores del golf masculino.

Llegada repleta de bendiciones

“Es increíble, escuché tantas veces esa frase y no la entendía. Es cómico porque yo le decía a mi esposa desde hace muchos años, sobre qué coincidencia la de estas personas que vemos ganando en televisión, y justo acababan de tener un bebé o estaban recién paridos, y bromeábamos con eso. Dios sabe lo que hace, porque aún no puedo creer que esa semana fue la semana más espectacular por mucho en mi vida. El hecho de poder ser papá y, de repente, después de tener un año tan y tan inconsistente, tan y tan malo, donde ya básicamente tenía dos intentos e iba a perder mi trabajo, pues ser papá y seis días después, levantar el primer trofeo para mí en esta categoría, fue y ha sido lo más grande del mundo” , destacó, a la vez que mencionó que anhelaría tener otro hijo.

“Me di cuenta que esto es un trabajo, pero esto no es el fin del mundo. Esto no es lo más importante, para nada. Le ponía la prioridad al trabajo, pero al terminar de jugar, vaya bien o mal, mi prioridad, mi mente y mi corazón están en mi esposa y mi hija. Eso me gusta mucho porque, por ejemplo, no comencé el año como quería, pero estoy bien tranquilo porque sé que como mismo aprendí el año pasado, mientras siga trabajando, esforzándome y dedicándole el tiempo a esto, definitivamente sé que los frutos y las semanas buenas llegarán. Me está dando más tranquilidad y paz entender mi proceso”, acotó.