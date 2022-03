Desde sus inicios, la industria de la arquitectura fue pensada, dirigida y organizada desde una óptica predominantemente masculina. Una situación común en el mundo, de la que Puerto Rico no está exento. Sin embargo, poco a poco, han surgido grupos de mujeres que han sentado pautas en la profesión, además de visibilizar temas como la brecha salarial, las dificultades para llegar a cargos directivos o ser reconocidas profesionalmente.

Es una realidad con la que se enfrentó en los inicios de su carrera la arquitecta Monique Lugo López, presidenta del capítulo de Puerto Rico del Instituto Americano de Arquitectos (AIAPR), quien cree que todavía muchas mujeres profesionales siguen experimentando desigualdades en menor o mayor grado.

Con eso en mente, y como un reconocimiento a la aportación, esfuerzo y diversidad de la mujer puertorriqueña en el Mes de la Mujer, se dio a la tarea, junto a un grupo de colaboradoras, de organizar la exposición “La mujer en la arquitectura: El impacto de las arquitectas de Puerto Rico”, que se puede ver hasta el 27 de marzo en el segundo nivel de Plaza Las Américas.

Lugo López, séptima mujer en ocupar el cargo de presidenta de AIAPR, resalta la oportunidad que tendrá el público de conocer el trabajo de un grupo de destacadas profesionales que han contribuido a la arquitectura como profesión, así como al desarrollo del país desde diversos ámbitos. Entre ellos, el diseño, liderazgo, la práctica profesional, la educación, investigación, el servicio público y el voluntariado.

La arquitecta, graduada con una maestría en arquitectura de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, forma parte del capítulo de Puerto Rico del AIA desde hace más de dos décadas, pero dice que cuando se graduó de arquitectura, la palabra arquitecta no era común.

Un panorama que, afortunadamente, ha ido cambiando en los últimos años con diversos proyectos creados por arquitectas en Puerto Rico. Por ejemplo, el taller Creando sin encargos, un colectivo de mujeres diseñadoras comunitarias que apoyan una arquitectura que promueva la equidad y la participación en todos los escenarios, además del diseño colaborativo.

De la misma forma, hoy también hay arquitectas que trabajan la “arquitectura feminista”, conocida también como interseccional, que incluye a todos y a todas, tanto la etnia y la raza, como los diferentes grupos sociales en la comunidades.

En el caso de la arquitecta Lugo López, como presidenta de AIA, dice que la misión de la organización (que llegó a Puerto Rico en 1966 y hoy cuenta con 340 miembros), es “inspirar y empoderar a los arquitectos a mejorar la sociedad y transformar profunda y positivamente el mundo mediante el diseño, la colaboración y la inclusión”.

Lucha por la equidad

Pero el tema de la equidad y dar a conocer el impacto de las mujeres arquitectas en el desarrollo de Puerto Rico es una parte importante del enfoque de la exposición y de lo que Lugo López quiere dar a conocer. De la misma forma, quiere visibilizar las situaciones por las que muchas mujeres que estudian la profesión no terminan ejerciéndola.

“Hoy vemos que en las escuelas de arquitectura hay más mujeres matriculadas que hombres. Pero al graduarse el número se va equiparando y cuando empiezan a practicar la profesión, los hombres se van despegando (son más)”, explica la arquitecta, mientras describe algunos de los pasos que hay que seguir para obtener la licencia.

Entre ellos, tomar una reválida muy rigurosa y costosa, con seis exámenes, además de hacer una práctica de dos años. “La separación (entre los hombres y mujeres que terminan la profesión) es abismal. Por eso queremos generar una discusión sobre por qué está pasando. Yo creo que muchas mujeres están dejando la profesión, pero no es porque no estén interesadas o que no se gradúan. Creo que dejan la profesión porque deciden formar una familia y todavía, lamentablemente, vivimos en una sociedad machista y el trabajo (del hogar), recae más en la mujer”, explica Lugo López, al resaltar que la arquitectura es una profesión que requiere mucho sacrificio y tiempo.

“En las firmas de arquitectos tampoco hay mucho espacio para que una mujer pueda tener una familia y desarrollarse profesionalmente (en igualdad de condiciones con el hombre)”, agrega la arquitecta, aunque destaca que en la compañía donde trabaja, Álvarez-Díaz & Villalón, ha tenido el espacio necesario, además de que promueven el trabajo en horarios flexibles.

Otro aspecto que también persiste, según algunos estudios, es el acoso sexual, especialmente entre las arquitectas que van a una obra de construcción. También es común otras situaciones incómodas entre las profesionales que participan en reuniones en que son minoría y no les dan participación al momento de emitir opiniones sobre un tema que se discute, se les interrumpe o hasta se les manda a callar.

En su caso, acepta Lugo López, ha sido diferente, aunque dice que en sus inicios como arquitecta también tuvo que enfrentarse a ciertas situaciones. “Yo sabía que había escogido una carrera que era mayoritariamente masculina. Cuando llegué a Puerto Rico empecé a trabajar y muchos arquitectos me dieron la oportunidad y me entrenaron. Llegué a trabajar en una firma en la que yo era la única mujer y uno va creando una credibilidad. Pero también, por mi personalidad, pasaban cosas que no dejaba que me distrajeran”, agrega, aunque acepta que siempre ha tenido que trabajar el doble o el triple que la contraparte masculina de la profesión.

En ese sentido, acepta que fue difícil porque cuando tuvo a su primer hijo, tomó la decisión de dejar un trabajo que le apasionaba “porque no había espacio para ser madre y ser profesional”. Hoy, dice con orgullo, tiene un hijo de 19 años que estudia ingeniería aeroespacial y una hija que va a cumplir 18 años y está próxima a graduarse de escuela superior.

Por eso no dudó, hace cinco años, en volver a trabajar en la firma de arquitectos que hoy preside y en la que se encarga de las operaciones diarias de la oficina. “Para mí ha sido transformador, siento que soy superbendecida y afortunada”, añade la arquitecta de 50 años, pero indica que es consciente de que su experiencia no es la típica.

No obstante, ser parte de esta exposición dice que le ha dado la oportunidad de conocer a muchas arquitectas y establecer relaciones, además de sentir “que todas estamos remando un bote en la misma dirección”. También le ilusiona que puede servir de ejemplo para las arquitectas más jóvenes y ofrecerles la oportunidad de dar a conocer su trabajo, avanzar sus carreras, solicitar mentoría y conectar con la industria.

Por eso espera que esta primera exposición sea “como una chispa que encienda un motor donde todas empezamos a ver cómo podemos ayudarnos, colaborar, trabajar en conjunto”. Destaca, sobre todo, la importancia del tema de la equidad en la profesión. “Es reconocer que, aunque somos diferentes, en nuestras diferencias atraemos cosas a la mesa que son de valor y entonces en conjunto creamos algo muy importante. Creo que esta exposición puede ayudar para comenzar a documentarnos, no solamente a las arquitectas, sino a la profesión completa”.

De hecho, la exposición está acompañada de un calendario de actividades que incluye charlas y talleres dirigidos a profesionales y al público general. Además, la actividad contará con la participación voluntaria de estudiantes de las cuatro facultades de arquitectura de Puerto Rico.

“Me gustaría que esto sea como el comienzo de una conversación, seguir compartiendo experiencias y desarrollar herramientas, especialmente para las arquitectas emergentes”, propone Lugo López, tras resaltar su orgullo por aportar “mi granito de arena para darle valor a la profesión y que el público conozca el trabajo que hacemos”. Menciona, por ejemplo, el tema de la vivienda informal y mal construida debido a que muchas personas creen que contratar a un arquitecto es un lujo. “Nos dedicamos a diseñar viviendas seguras. Esto es una necesidad, no es un lujo”.

En detalle

La exposición “La mujer en la arquitectura: El impacto de las arquitectas de Puerto Rico”, se presenta hasta el 27 de marzo de 2022, en el segundo nivel de Plaza Las Américas, en horario regular (frente a Sears Grand Central).