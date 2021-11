Cada mujer tiene el potencial de lograr las metas que se propongan y con esta idea en mente, la compañía multinacional L’Oreal, a través de la nueva campaña de su fragancia Idôle Aura de Lancôme, busca compartir las historias de quienes han logrado sus metas para así motivar y darle a quienes sueñan con timidez.

“Buscamos resaltar las historias de éxito de cada una de estas mujeres. Idôle Aura es una marca de empoderamiento, donde cada una de las acciones que llevamos a cabo tiene como fin que la mujer se sienta bien consigo misma, que se acepte como es, que tenga ese ‘ownership’ de cada uno de sus proyectos de vida, no solamente a nivel de carrera sino a nivel personal también”, destacó Raisa Maldonado, gerente de marca de Lancôme.

En el mercado local, las mujeres que forman parte de este esfuerzo son la empresaria Merari Peña, propietaria de Forever Crystal’s; la doctora Leslie Vega; y la “influencer” Frances Estrada, creadora del blog The Pecking Order.

“Estas tres mujeres en las distintas industrias que representan, desde Frances como ‘influencer’ y en su carrera profesional como farmacéutica; la doctora Vega en la medicina; y Merari a nivel de empresarismo, son mujeres que han venido construyendo su éxito peldaño a peldaño. Han trabajado día a día por lograr el éxito en distintas facetas. Nosotros reconocemos y valoramos sus trayectorias y, a través de este proyecto, queremos resaltarlo para que sean de inspiración a otras mujeres que están en su proceso de emprendimiento. Y, las que ya han alcanzado el éxito, se sientan identificadas”, añadió Maldonado.

Los visuales de la campaña -que se tomaron en Veo Veo Estudio por el fotógrafo Giován Cordero y su equipo- se estarán viendo tanto en redes sociales como en publicaciones impresa y “billboards”.

Merari Peña

La propietaria de Forever Crystals recibió con sorpresa la invitación para participar de esta campaña, pero le agrada la idea de que su esfuerzo ha sido reconocido.

“Fue una sorpresa bien agradable, una de esas que no te esperas, pero cuando lo analizas te das cuenta que alguien vio el trabajo de 14 años. De empezar en un garaje, de luchar contra viento y marea, contra huracán y pandemia, y poner a brillar a otras mujeres. Me sentí vista, me sentí escuchada. Aunque me amo y me considero una persona bien trabajadora, no pienso que hay mucho más que una mujer que se atrevió a soñar y que Dios la usó para hacer algo grande y sé que si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera”, confesó la empresaria.

Una gran motivación para participar en esta campaña fue la oportunidad de compartir su historia con otras mujeres que a veces sienten que las situaciones de la vida atentan contra sus sueños. A través de su ejemplo, Peña aspira a que no se dejen vencer y persistan.

“La vida no es perfecta. ¿Cuántas veces he querido quitarme de esta carrera empresarial? Muchas, pero la resiliencia ha permitido que aun en medio de esas veces en que me he querido quitar, Dios ha orquestado para que pueda enfocarme y ver lo que me motiva a seguir adelante. En mi caso es poder cumplir mi propósito en la vida de llevar el mensaje de que, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo”, aseguró.

Leslie Vega

Eligió la medicina como su profesión y se ha hecho una aliada del mensaje de que una buena alimentación es la base para estar sano y prevenir muchas condiciones que afectan la salud.

Vega es médico primario, trofoterapeuta y “plant-based” chef certificada, por lo que ve esta exposición que le ofrece Lancôme como una oportunidad para llevar el mensaje de que la belleza viene de adentro y de cómo cuidas tu alimentación.

“Quiero llevar un mensaje de que juntas somos más fuertes y, principalmente, de la importancia de una alimentación por lo menos un 80% vegetal para desinflamar el cuerpo, porque la salud comienza de adentro hacia afuera”, comentó.

Esta es la primera vez que Vega participa en un proyecto de este tipo y lo ve como “responsabilidad muy grande pero que acato con mucha seriedad”.

Frances Estrada

La “influencer” puertorriqueña conocida por su blog The Pecking Order se encuentra en un momento muy importante de su carrera, para el que ha trabajado arduamente y quiere ser ejemplo para otras jóvenes que sueñan con sacar el máximo de su talento.

“El mensaje que siempre quiero llevar es que se puede lograr lo que nos propongamos, siempre con mucho esfuerzo y dedicación. No es fácil, porque a veces las personas ven fotos y vídeos, pero hay mucho trabajo”, destacó la también farmacéutica.

En los últimos meses, Estrada ha estado muy atareada con colaboraciones que ha hecho con diversas marcas locales, lo que ha hecho que su nombre sea cada vez más reconocido. Sin embargo, para ella esta no es la meta, sino una parte importante del camino.

“A veces ni me creo que este viviendo todo esto, pero no paro porque sueño con mucho más. No considero que estoy en el tope del ‘pecking order’ y voy a seguir trabajando en muchos proyectos que quiero desarrollar. He hecho muchas colaboraciones, pero quiero desarrollar mi marca. Es algo que tenemos en la mira para un futuro”, aseguró.