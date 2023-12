Cuando escuchamos habla de la marca de champagne Taittinger nos llega a la mente imágenes de glamour y opulencia. Sin embargo, al conversar con uno de los herederos de esta empresa familiar, la sensación que te queda es todo lo contrario. La humildad, el detalle con sus clientes y empleados, así como trabajar con pasión y corazón es parte vital de lo que se ha convertido esta bodega de champagne ultra conocida y bebida alrededor del mundo.

Recientemente, Clovis Taittinger, director general de Taittinger y biznieto del fundador de la empresa, estuvo de visita en la isla con la intención de compartir con varios clientes, además de agradecerles personalmente a la empresa V. Suárez los 50 años de apoyo y distribución de la marca en el mercado puertorriqueño.

“Puerto Rico es un país donde se vive bien y donde el alma de los puertorriqueños es como un sol, donde aman la vida, disfrutan de los momentos y adoran vivir”, indicó Taittinger, quien labora en la empresa desde 2006 por petición de su padre, Pierre-Emmanuel Taittinger, quien adquirió la bodega ese mismo año. “Podríamos decir que Puerto Rico es como el champagne, ya que tiene todos sus ingredientes: hay positivismo, energía, alegría, fuego y muchas burbujas. Es un país muy especial, que siempre fue, es y será un territorio del champagne”.

La empresa, que vende cerca de seis a siete millones de botellas de champagne anualmente en 140 países alrededor del mundo, considera a Puerto Rico como uno de los principales mercados e la región. Algo que se ve reflejado en la cantidad de amantes del champagne y fanáticos de la marca que el joven empresario tuvo la oportunidad de conocer y saludar mientras estuvo en la isla.

Champagne de gran nivel

La seña de identidad de los Champagnes Taittinger es el alto porcentaje de Chardonnay utilizado en su elaboración, que puede oscilar entre el 40% en el Brut Réserve Non Vintage y el 100% en el prestigioso Comtes de Champagne Blanc de Blancs. Este predominio del Chardonnay proporciona un estilo de elegancia, delicadeza y delicadeza reconocido mundialmente y que le ha valido a la casa muchos elogios y premios a lo largo de los años.

“En Taittinger hacemos champagne de gran nivel, con una calidad consistente y muy regular. Es un estilo de champagne muy ligero, que puedes beberlo sin tener daños colaterales”, explicó entre risas el joven que se graduó en la Edhec Business School en Francia.

A pesar de que el champagne se asocia más con eventos formales como festividades o bodas, Clovis se ha encargado de que la marca se vea más como una relejada, moderna y “cool”, logrando acuerdos con organizaciones y empresas relacionadas al arte, la música y el deporte. Por ejemplo, desde el 2014 Taittinger es el champagne oficinal de la Copa del Mundo de la FIFA.

“Es genial tener una asociación con un deporte como el fútbol que da una emoción a millones de personas alrededor del mundo. Como el champagne, el fútbol es un deporte de pasión, muy caliente y es totalmente irracional”, añadió el encargado de las ventas y el mercadeo de Taittinger a nivel mundial. “Sin embargo, también tenemos un ecosistema de compromisos con la cultural, el arte, la gastronomía y la música, siendo esta última la que nos encanta más, porque toca el corazón. Somos socios de la Ópera de París, así como de otros lugares de conciertos y teatros. La música transporta la emoción a un nivel increíble y es algo muy importante para nosotros, ya que es parte de nuestra vida diaria”.

Gran historia

Los orígenes de Taittinger se remontan al 1734, cuando Jacques Fourneaux fundó la casa original. El vínculo Taittinger se estableció en 1931, cuando Pierre Taittinger, el fundador de la empresa actual, adquirió la casa. Pierre pasó un tiempo en la región de Champagne cuando sirvió en la Primera Guerra Mundial como joven oficial de caballería. Estacionado en el castillo de la Marquetterie, se enamoró de esta propiedad y de sus viñedos y finalmente compró la empresa. Hoy día, la casa con sede en Reims está dirigida por los bisnietos de Pierre, Clovis y Vitalie, siendo esta última la presidenta de la empresa.

Antes de que Clovis comenzara a trabajar en la empresa familiar, estaban pasando por momentos convulsos en los que Taittinger había sido adquirida por un conglomerado, para luego ser comprada nuevamente por su padre. “Cuando empecé hace 17 o 18 años, habíamos tenido un bajón y éramos una marca más pequeña y menos desarrollada que ahora”, destacó Taittinger, quien estudió Historia en la Universidad de la Sorbona, en París. “Desde ese momento trabajamos fuerte para situar a Taittinger nuevamente dentro del grupo de marcas líderes a nivel mundial, elevando la calidad y la popularidad”.

A pesar de eso, Taittinger tiene claro que el objetivo principal de la marca de champagne familiar no es crecer desmedidamente y sin una dirección clara. “Crecer por crecer no es nuestro objetivo. Queremos mantener una empresa con alma y espíritu ‘cool’, simpático, dinámico, con una calidad súper alta, súper regular y una fuerza de empleados que estén felices de trabajar aquí”, añadió el joven empresario que trabajó durante varios años en la industria de la banca, así como en el sector inmobiliario y hotelero antes de unirse a su padre. “Yo no quiero que Taittinger sea una marca gigante. Quiero que se mantenga como una empresa pequeñita, humana, accesible, generosa y con corazón. Para mí eso es lo más importante. Al final, yo trabajo, para bien o para mal, con el corazón”.