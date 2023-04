Uniendo la calidad y la versatilidad que te permite verte bien a diario, Samantha Conn creó Luna Skye, una línea de joyería fina hecha a mano.

La diseñadora estará de visita en la isla los días 5 y 6 de mayo para mostrarle a su clientela local sus nuevas creaciones. En encuentro será en Lido Jewelers, ubicada The Mall of San Juan, que tiene la exclusiva de la línea en Puerto Rico

Comenzando su colección a los 20 años, gran parte de la inspiración detrás de su línea ha sido extraída de materiales naturales utilizando piedras preciosas y cristales.

“El nombre Luna Skye surgió de forma muy orgánica, ya que siempre he estado inspirada por la luna y he utilizado mucho de ese amor en nuestras piezas. Es algo que mi padre y yo siempre compartimos cuando era pequeña. Él me decía que no importaba dónde estuviéramos en el mundo, siempre que miráramos la luna estaríamos conectados. Eso se quedó grabado en mí y supe que era algo que quería aprovechar en la línea”, señala la diseñadora.

(Suministrada)

Tomando en cuenta su gusto por piezas básicas, de calidad y que se sintieran únicas, Samantha ha creado una línea de joyería fina que es atemporal y cuyo estilo puede ajustarse a diversos gustos.

“Debes ser capaz de crear y armar ‘looks’ basados en tu propio estilo único y sentirse empoderada al hacerlo. Debido a eso, lanzamos nuevas piezas semanalmente y te mostramos cómo hacer capas y apilarlas con lanzamientos de productos pasados”, explica.

Samantha diseña para que cada pieza pueda convertirse en una segunda piel que nunca querrás quitarte y que pasará de generación en generación, aprovechando la energía de quien las usa.