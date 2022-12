La estrella española de las pasarelas, Águeda López, se la pasa surcando los cielos para cumplir con sus múltiples compromisos anuales. En su imparable travesía por el mundo, hay un destino que repite –mínimo- tres veces al año, “la segunda patria” de sus hijos, Puerto Rico.

Precisamente, esta semana, la esposa y protagonista del vídeo musical “Dolce” del cantautor boricua, Luis Fonsi, arribó a la isla por última vez en el 2022. Aunque todos los aterrizajes en el terruño borincano son especiales, este vino acompañado de un propósito benéfico.

“El motivo de esta parada es para apoyar a Uno de 50, que a su vez está apoyando con todas las ventas de esta noche a Mi Princesa Rett. El 100% de lo que se recaude irá destinado a la fundación”, dijo la cordobesa en entrevista con Magacín durante un evento exclusivo que la marca española de joyas finas celebró en su tienda de Plaza Las Américas.

El síndrome Rett, orientó la exreina de belleza de 41 años, es una enfermedad neurológica que provoca una grave discapacidad motora e intelectual desde los primeros meses de vida. Esta condición, en la mayoría de los casos, afecta a niñas y –actualmente- hay más de 300,000 pacientes a nivel mundial.

“Es un síndrome bastante raro. A veces pierden movilidad y pierden el habla. Entonces, es algo bastante difícil para estas niñas y, obviamente, para sus padres. Uno como madre siempre se siente identificado con estas causas y trata de ponerse en los zapatos de los demás, que no debe ser fácil”, apuntó López.

La mamá de Mikaela y Rocco, añadió, que estos temas le “tocan el corazón”. Por eso separó un espacio en su agenda para llegar a la isla, aun cuando Luis Fonsi se encuentra, justamente, en Madrid, como parte de sus compromisos con la producción de “La Voz”. Quien causó sensación y robó miradas en la más reciente edición de los Latin Grammy, en Las Vega, expuso que siempre está dispuesta a aportar en las causas nobles y mucho más si se relacionan con niños.

Uno de 50, la marca con el sello del joyero José Azulay, surgida a mediados de los noventa, colabora con Mi Princesa Rett a través de la venta de las pulseras Rett con las que ayudan a financiar y activar líneas de investigación para mejorar la calidad y esperanza de vida de niñas que lo padecen, así como a divulgar el conocimiento de esta enfermedad a la población.

“Yo amo esta marca española. La conozco de toda la vida. Todos hemos tenido un accesorio Uno de 50 alguna vez. Yo sigo siendo fanática, mírame”, exteriorizó la también embajadora de Kérastase Puerto Rico. “Para mí es increíble venir a Puerto Rico. Sabes que es una isla que amo y adoro. Estar aquí y apoyar a esta fundación es lo máximo. Aparte, veo amigos y visito familia, no puedo pedir más”, puntualizó López, quien para la ocasión se decantó por un diseño de Nathalie Kriado y accesorios de Uno de 50.

En esa línea, la modelo aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la solidaridad y la empatía. En su residencia, subrayó, son dos cualidades que se enseñan y se ponen en práctica.

“Hay que siempre ponerse en los zapatos de los demás y pensar que hay situaciones que no puedes controlar y que pueden pasar. Esta no es solamente una enfermedad rara, sino que no tiene cura. Entonces, el Hospital Juan de Dios, en España, es el número uno en el estudio de esta enfermedad y lo que único que hacen, obviamente, es buscar la mejor terapia para que los pacientes puedan seguir comunicándose, puedan seguir caminando y no pierdan del todo la movilidad”, detalló.

Igual, la española invitó a cooperar con la causa a través de la compra de pulseras. Este gesto lo describió como una forma positiva de aportar y dejar una huella en el mundo.

“Si tienes la forma de ayudar, y más de esta forma, que es comprando tus pulseritas para tu regalo de Navidad, para tus accesorios, sabiendo que vas a ayudar a alguien más. Yo creo que es la forma más bonita del mundo”, manifestó.

López reconoció y enalteció que durante años Uno de 50 se ha mantenido fiel al compromiso de colaborar con y para Mi Princesa Rett. Entre las iniciativas también figura un calendario de españoles famosos junto a sus hijos.

“Me parece muy bonito que estén haciendo una pulsera especial y ojalá sea un éxito en ventas. Que sea viral, como se dice ahora”, acotó.