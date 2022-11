No solo las mascotas son parte de la familia, sino que muchas de estas resultan ser los príncipes y princesas, y hasta los reyes del hogar, que la llenan de alegría, amor, atención y compañía.

Particularmente, para los perros existen diversos accesorios con los que son ataviados, que los hacen lucir divertidos, además de resaltar su belleza y rasgos distintivos. En esa línea, a quienes quisieran añadirle un aire de realeza a su mascota, surgió la oportunidad de ponerles bandanas inspiradas en la elegancia distintiva de la princesa Diana y el reino británico.

Y es que con motivo de la exhibición “Princess Diana Accredited Access” en The Mall of San Juan, que estrenó el pasado 3 de noviembre, los productores José “Pompi” Vallejo, junto a su esposa Shirley Rodríguez, de Mr. and Mrs. Entertainment, encontraron la ocasión perfecta para que las mascotas también salieran de la experiencia con algún recuerdo alusivo a la realeza.

Las perras Bali y Ella modelando las bandanas de la línea Woofiao como parte de la exhibición “Princess Diana Accredited Access” en The Mall of San Juan. (VANESSA SERRA DIAZ)

“En la experiencia pasada que hicimos, que fue la de ‘Da’ Vinci, con la que estuvimos tres meses y medio, vimos cómo había un crecimiento impresionante en perros servicio de mascotas, que acompañaban a sus dueños a la experiencia. Como ofrecemos una experiencia ‘pet friendly’, a la hora de comprar mercancía siempre solicitaban artículos para perritos. Cuando pensamos en esta nueva experiencia de la princesa Diana, vimos la oportunidad pensando en la realeza. Nació como algo orgánico porque sabemos que, empezando por nosotros, hay quienes piensan que su mascota es una princesa o el príncipe de la casa. Lo vimos totalmente orgánico”, explicó Vallejo, quien hizo referencia a la nueva integrante en la familia, llamada Miss Bali Vallejo Rodríguez. “La puedes encontrar en las redes sociales, es una influencer y modelo oficial”.

Entre la búsqueda dentro y fuera de Puerto Rico, según explican, dieron con “Woofiau”, una empresa local a cargo de Mariela Irizarry y Christopher Maisonet, quienes aceptaron la encomienda de realizar mercancía exclusiva para la exhibición de “Princess Diana Accredited Access”, y que será donde único se podrá adquirir a partir de este próximo viernes, 25 de noviembre, por tiempo limitado.

De acuerdo con Irizarry, para la nueva confección de las bandanas usó de inspiración los vestidos icónicos y sofisticados de la princesa Diana.

“Hicimos una recopilación de todos esos vestidos más icónicos de la princesa y confeccionamos bandanas que pudieran representarlos y que emularan su elegancia y su estilo. Como esta utilizaba muchas joyas, incluyendo perlas, pues también integramos ese elemento dentro de los diseños de la bandana”, explicó la empresaria puertorriqueña, quien se inspiró además en los colores y la utilización de textiles para lograr la nueva colección, que incluye lazos.

Los colores de vestidos icónicos y la utilización de textiles fueron usados para crear la nueva colección de Woofiao, que incluye lazos. (VANESSA SERRA DIAZ)

De igual modo, agregó que el diseño para los perros está inspirado en el deporte del polo, que era el practicado por los hijos de la tan recordada Lady Di. Todos los modelos, cuyo trabajo es artesanal, incluye tres tamaños diferentes.

“También incluimos un lazo en terciopelo, inspirado en el vestido de Diana, conocido como ‘el vestido de la venganza’ y el lazo se le puede añadir al collar del perrito”, agregó la diseñadora.

Al final de la exhibición, que está abierta al público de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., donde por cada hora entran 150 personas, se tendrán a la venta las bandanas para mascotas, que además son idóneas como obsequio perruno de Navidad.

“La experiencia termina con una sala de ‘photo opportunity’, donde transportamos a todos los visitantes a las estampas más famosas internacionalmente de la ciudad de Londres, como la cabina del teléfono roja donde puedes entrar. Además, tenemos una réplica del Palacio de Buckingham el día que muere la princesa, a donde la gente llegó a dar su ofrenda floral. Tenemos el Big Ben y un autobús de dos pisos en tercera dimensión que sale de la pared, donde la familia puede entrar y tirarse fotos. Estos ‘photos opportunity los puedes hacer con tu mascota, que para ser admitida deben haber cumplido con el debido proceso de servicio”, dijo Vallejo por su parte, quien además resaltó que es una experiencia tanto para niños, como jóvenes y adultos.