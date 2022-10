Tras visitar varias ciudades de los Estados Unidos y Canadá llega por primera vez a Puerto Rico “Princess Diana Accredited Access”, la experiencia visual y auditiva que narra la historia nunca antes contada de cómo una mujer cambió el mundo y se convirtió en la princesa más aclamada por el pueblo.

En el recorrido, los visitantes podrán transportarse en un impresionante viaje visual que combina las historias exclusivas poco conocidas marcando el camino emocional de Lady Di, mientras modernizaba la maternidad, revolucionaba la moda y se mostraba al mundo como un ser humano común, aún siendo parte de la realeza británica.

“A todos en algún momento dado nos ha causado curiosidad o interés todo lo que sucede en la realeza, por eso traemos esta nueva experiencia que nos confirma que pocas personas en el mundo pueden cambiar la historia solo con amor y definitivamente, Diana, es una de ellas. Fueron años muy controversiales y el público durante el recorrido por esta grandiosa experiencia podrá descubrir por qué Lady Di se convierte en la eterna princesa del pueblo”, añadió José “Pompi” Vallejo, productor de Mr & Mrs Entertainment.

PUBLICIDAD

Los visitantes podrán disfrutar del contenido con dispositivos tecnológicos que le ayudarán a entender de manera más fácil y en español de todos los elementos visuales que forman parte en las distintas salas de esta histórica experiencia. Adicional, contaremos con varios “photo opportunity” que estamos seguros ayudará a transportar a los visitantes a varias de las estampas más conocidas internacionalmente de la ciudad de Londres.

“En The Mall of San Juan estamos súper contentos de continuar presentando exhibiciones como esta y de la mano de Mr. & Mrs. Entertainment. Nos encanta el poder seguir creciendo nuestra oferta de entretenimiento. También, la princesa Diana además de ser conocida por sus obras de caridad, fue un icono de la moda. Y que mejor que aquí, en The Mall of San Juan, el poder recordar su legado y su vida”, comentó Marnie Marquina, “General Manager” de The Mall of San Juan.

Si quiere ser de las primeras personas en disfrutar de este evento, pendiente a Ticketera, que en los próximos días se anunciará la venta de boletos.