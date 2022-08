Faltan pocos días para que se cumplan 25 años de su deceso, pero su figura sigue vigente en la cultura popular. La madrugada del 31 de agosto, al interior del túnel del Puente del Alma, en París, un violento accidente automovilístico terminó con la vida de Diana, princesa de Gales, a los 36 años.

En la ocasión, también murieron sus acompañantes en el vehículo: su pareja en ese momento, el productor Dodi Al Fayed, y el chofer, Henri Paul. Aunque ella ya llevaba casi cinco años separada del príncipe Charles y hacía uno que estaban oficialmente divorciados, el fallecimiento fue una noticia que golpeó profundamente a la monarquía británica y que fue lamentado por todo el mundo.

Durante todos estos años, Diana ha sido objeto de un sinnúmero de producciones de ficción y sobre todo de documentales. El más reciente lleva por nombre “Lady Di” y es un interesante filme de Ed Perkins.

“Todos hemos visto ‘The Crown’, hemos leído los libros y visto otras películas sobre Diana”, ha dicho Perkins. “Entonces, inevitablemente, todos traemos nuestro propio análisis y eso está bien. Nuestra experiencia con Diana se sintió extrañamente personal. Nuestras relaciones con ella no eran intelectuales, fueron emotivas. Y queríamos tratar de reflejar eso. Traté de hacer una película que le dé al público el espacio para llegar a sus propias conclusiones”, agregó.

“Lady Di” -filme británico coproducido por HBO- recorre la vida de la princesa de Gales desde que era solo Diana Spencer y en 1981 la Corona británica anunció su compromiso con Charles. Lo hace sin entrevistas nuevas o narración, sino echando mano a una serie de imágenes de archivo en las que se incluyen la famosa entrevista de 1995 que realizó a la princesa el periodista Martin Bashir y en la que se refiere, entre otras cosas, al romance de Charles con Camilla Parker Bowles, actual duquesa de Cornwall, esposa del príncipe.

Esa entrevista recientemente volvió a la noticia luego de que una corte inglesa hallara culpable a Bashir de engañar a Diana y a su hermano, falsificando documentos para asegurarla.

En todo caso, más allá de los momentos puntuales que abarca el filme, “Lady Di” es un documental que fuera de querer entrar en la vida de la princesa, lo que hace es brindar una mirada al fenómeno mediático que era ella y a la fascinación que su figura despertaba en el público.

Un logro significativo al ser construido con un relato formado íntegramente de imágenes de archivo. Al respecto, Perkins ha dicho: “Obtuvimos probablemente cerca de mil horas de material de archivo. Y mi trabajo y el de nuestros increíbles editores fue, durante los primeros seis o siete meses de la edición, solo ver imágenes. Entre ocho y doce horas al día, tratando de encontrar momentos que nos hablaran. La verdad es que no hay nada en esta historia que no sepamos. No hay giros sorpresivos, acá se trata de la forma en que estamos empaquetando esto. Y con suerte, en su totalidad, ofrezca una nueva perspectiva”.