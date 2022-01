¿Cuáles son tus 5 películas preferidas?

“Once Upon A Time In Hollywood”, “Pulp Fiction”, “Gladiator”, “Star Wars” y todas las de James Bond

Recomiéndanos 5 restaurantes

En Puerto Rico: Santaella, José Enrique, 1919, Mario Pagán y Orujo

En tu “playlist”

“Callaíta” (Bad Bunny)

“Qué Rico Fuera” (Ricky Martin / Paloma)

“Antes Que Salga El Sol” (Natti Natasha /Prince)

“Peaches” (Justin Bieber / Giveon)

“Cold Heart (PNAU Remix)” (Elton John / Dua Lipa)

Destinos ideales

Londres, París / Provence, Italia, Madrid y las pirámides de Egipto

Tus marcas

Dior, Tom Ford, Harry Robles, Nike y Apple

5 cosas que no faltan en tu diario vivir

Cafecito Yaucono por la mañana

PUBLICIDAD

Té verde todo el día

Ejercicio al aire libre

Boripique hot sauce

Arte, arte y más arte

Además...

Un aroma Chance de Chanel

Un libro “When Women Ruled the World: Six Queens of Egypt”, de Kara Cooney

Un básico en tu clóset T-shirt negra

Una experiencia relajante Caminatas en la naturaleza

Tu vista o spot preferido Arriba en El Yunque mirando hacia la bahía de Luquillo y también el balcón de mi casa en Dorado