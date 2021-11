Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Nordstrom, Inc., tienda minorista de moda líder, anunció hoy sus planes para reabrir su tienda en The Mall of San Juan en Puerto Rico. La tienda de dos pisos y 138,000 pies cuadrados, que ha estado cerrada desde el otoño de 2018 como resultado de los daños severos causados por el huracán María, reabrirá de nuevo sus puertas a sus clientes el viernes 9 de noviembre de 2018.