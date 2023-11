Para dar comienzo a la época navideña, el Museo de Arte de Ponce celebrará su XXXIX gala de recaudación de fondos el próximo 2 de diciembre en el Hotel Condado Vanderbilt, bajo el nombre “Renaissance Allure”.

“Este año la gala regresa en su formato habitual, Tuvimos una pausa después de COVID, porque la última gala que celebramos de este modo fue en el 2019, antes de COVID. O sea, que es súper importante para nosotros, no tan solo el tema del renacimiento, de que el museo va a renacer cuando podamos arreglarlo y podamos reabrir, sino de que también renace la gala, que vuelve la gala en todo su esplendor”, indicó Rubí Rodríguez Bustillo, directora de Operaciones y Sustentabilidad de la institución.

María Luisa Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Síndicos y presidenta Honoraria de la Gala Anual del Museo de Arte de Ponce. (Suministrada)

El comité organizador de la gala está compuesto por María Luisa Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Síndicos y presidenta Honoraria de la Gala Anual a quienes se unen los co-presidentes Anaymir ‘Tuti’ Muñoz Grajales, Francisco Aponte, Caroline McConnie, Richard Carrión Matienzo, María Cristina González Noguera, Oriela Estefanía Medellín de Martínez y Héctor Guillermo Martínez. También participan el dr. Sergio Chévere, Susana Iglesias, Rafael Amador, Sylvia Villafañe, Viviana Chávez Sauto y dr. Jorge Iván Rodríguez Lugo.

“El norte de nosotros siempre ha sido que la gente reconozca el museo, que sepan que es una parte vital, no solamente de la comunidad de Ponce, sino de Puerto Rico, en general. Siempre he dicho que el arte y la educación son de suma importancia. Como papá, no hay nada más importante que tener algo como el Museo del Arte de Ponce, para seguir educando a la gente joven. Eso siempre ha sido el norte y la visión del museo. En los últimos años, dado todo lo que ha ocurrido con el huracán y los terremotos, nosotros estamos bien enfocados en el levantamiento de fondos, no solamente para los proyectos sino también para el mismo museo. El museo necesita unos arreglos y unas mejoras para poder reabrirlo lo antes posible”, señaló Carrión Matienzo.

Mientras tanto, Rodríguez Bustillo, añadió que esta actividad permite impactar a las comunidades y así cumplir con la misión social.

Parte del Comité Organizador de la Gala Anual del Museo de Arte de Ponce junto Rubí Rodríguez Bustillo, directora de Operaciones y Sustentabilidad de la institución. (Carlos Rivera Giusti)

Por su parte, la curadora Iraida Rodríguez-Negrón destacó que, aunque tradicionalmente, la colección del Museo de Arte de Ponce “es reconocida por sus magníficos ejemplares de arte victoriano y por su impresionante colección de arte barroco, que incluye obras de las escuelas española, italiana, flamenca y holandesa. Pero muchos desconocen su importante colección de arte renacentista que abarca tres siglos”.

Este movimiento artístico se ve en la exposición “Cinquecento: El despertar de las artes”, que actualmente se presenta en la Galería Church’s de Museo de Arte de Puerto Rico como parte de una alianza colaborativa entre ambas instituciones. Una de las piezas de la muestra -el “cassone”, o arca de bodas, un tipo de mueble muy popular durante la época que era encargado como parte del ajuar que acompañaba a las jóvenes recién casadas a su nueva residencia y que en ocasiones cuenta con aladas que se encuentran en sus esquinas- sirvió de inspiración para crear la identidad gráfica de “Renaissance Allure”.

Siguiendo ese estilo, a los asistentes a la gala se les pide un código de vestimenta de estricta etiqueta y, aunque no se trata de una gala temática, sí se le sugiere a quienes así lo desean inspirarse en ese estilo renacentista en el que, en el casi de las féminas, presenta una silueta más estructurada en la que se resalta la parte superior del cuerpo.

El Comité Organizador de la Gala Anual revisa el menú que se servirá en el evento y cuya confección está a cargo del equipo culinario del restaurante 1919 del Condado Vanderbilt Hotel. (Carlos Rivera Giusti)

Una gran fiesta

La gala contará con una oferta musical muy variada y amena, entre la que se encuentra la participación de El Gran Combo de Puerto Rico.

El menú también tendrá protagonismo y estará confeccionado por el chef Emanuel Oliveras y la chef pastelera Paulette Vásquez, ambos son parte del equipo culinario del Hotel Condado Vanderbilt.

La comida se servirá tipo bufé. El menú cuenta con sopas pastas y una estación de carnes y pescado. El toque dulce lo dará casi una decena de postres que fueron creados tomando como inspiración el tema de la gala.

La Gala XXXIX del Museo de Arte de Ponce se llevará a cabo el sábado 2 de diciembre, en el hotel Condado Vanderbilt, a las 8:00 p. m. La compra de boletos se puede realizar comunicándose a gala@museoartedeponce.org.