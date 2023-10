Con el objetivo de formar más conocedores de la reparación de joyería, la marca española Tous y la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAP) acaban de anunciar una alianza cuya primera fase permitirá ofrecer cursos cortos en los que se enseñará cómo diseñar y arreglar una joya. El objetivo a largo plazo es ofrecer un grado universitario en esa área.

“El programa va a comenzar bajo la estructura del Programa de Extensión, que son cursos cortos con miras a que sea un grado porque para eso hay que someter a agencias acreditadora”, explicó la doctora Ileana Muñoz Landrón, rectora EAP, quien mencionó que en la institución recibió las acreditaciones de Middle States Commission on Higher Education y National Association of Schools of Art and Design y esta última dijo que la institución sanjuanera es la joya del Caribe.

Para anunciar tan importante colaboración, Rosa Tous Oriol, vicepresidenta de Tous, visitó la isla para, a la vez, mostrar el salón que se creó con los materiales necesarios para impartir los cursos.

PUBLICIDAD

La empresaria enfatizó que se trataba de un día muy emocionante para ella y su familia, pues esta iniciativa es parte de un sueño que siempre había tenido su madre, Rosa Oriol, de compartir y dar a conocer un oficio tan bonito como el de la joyería a través de una escuela.

El Salon Tous cuenta con los materiales necesarios para aprender a diseñar y reparar joyería. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Lo pusimos en práctica en el 2019 con una idea de la Escuela Tous de joyería y oficios artesanos, en España, pero teníamos la intención de empezarlo de manera global. No es una escuela física tal cual como la podríamos entender, de momento, sino que tenemos acuerdos de colaboración actualmente con más de 10 escuelas en cuatro países. En España, México, Portugal y España. Lo que hacemos es una selección que la hacen las mismas escuelas de dos o tres estudiantes para que puedan venir a nuestro taller a aprender arte de la restauración y la reparación de joyas, que va más allá de saber hacer una joya”, destacó.

Tous Oriol mencionó la importancia de ofrecer un servicio a largo plazo más allá de la venta de una joya y que para eso es importante pasar ese conocimiento a nuevas generaciones, lo que llevó a la compañía seguir expandiendo sus alianzas con instituciones educativas a través del mundo y así surgió la idea de localizar una escuela en Puerto Rico, donde la marca se estableció con éxito hace 23 años.

Al no encontrar una escuela especializada, surgió la idea de unirse a EAP y el sueño de compartir el conocimiento se hará realidad a partir de enero de 2024 cuando comience el ciclo que incluirá los cursos básico, intermedio y avanzado con una duración promedio de unas ocho a nueve semanas cada uno. La capacidad es de 12 personas por curso.

PUBLICIDAD

Yari Torres, doctora Ileana Muñoz Landrón y Rosa Tous Oriol (Pablo Martínez Rodríguez)

“Tous ha propuesto financiar esa aula con sus herramientas. También hemos buscado el equipo docente pero todo lo demás tiene que pasar por las manos de la escuela y queremos que sea un proyecto de larga duración. Queremos estar involucrados. Creemos que va a a ser un éxito. Queremos que los estudiantes que quieran estudiar joyería ya no tengan que marcharse de Puerto Rico, podrán quedarse aquí y hacer sus prácticas aquí. Y, lo que es mejor, queremos recuperar el oficio para que Puerto Rico pueda brillar por oficio de joyero. Vamos a tallar el futuro juntos para que el oficio de joyero siga estando presente como lo había sido años atrás en esta ciudad maravillosa. Esperamos, con este proyecto que ya es una realidad, empezar a crear una historia de futuro, de talento, de creatividad, de oficio y, también en nuestro caso, de negocio”, destacó Tous Oriol.

El salón ya está preparado con las mesas y el equipo necesario para aprender desde el diseño de una joya hasta su reparación. Muñoz Landrón mencionó que, de la manera que se está trabajando por el momento, no es necesario que los estudiantes tengan conocimiento en joyería y que está abierto al público más allá de los alumnos de la EAP.

Además, Oriol añadió que la idea es que, a la larga, estudiantes puertorriqueños de la EAP puedan viajar al taller de la marca en España para conocer más a fondo el arte de reparar una joya.

Una colección inspirada en Puerto Rico

Por segundo año, la marca Tous realiza una colección inspirada en Puerto Rico. La primera tuvo como protagonista a la flor de maga y rompió récord como la colección exclusiva más vendida de Tous.

PUBLICIDAD

/

En esta ocasión, la inspiración fue el Bosque Nacional El Yunque. La pieza emblemática es una rama de helecho, una planta que abunda en el único bosque tropical en el Servicio Forestal Nacional de los Estados Unidos y que está ubicado en el pueblo de Río Grande.

“Hicimos Yunque con mucha pasión. Este año la colección no solo tiene joyería, sino que añadimos un bolso con ese azul turquesa del mar que se ve desde el Yunque”, enfatizó Yari Torres, directora general de Tous en Puerto Rico.

La ejecutiva dijo que la colección ya se encuentra disponible en las tiendas y a través de su página de internet y que no será la última que se haga exclusivamente para el mercado local, a lo que Tous Oriol contestó con un comentario muy prometedor: “Quién sabe si la próxima colección inspirada en Puerto Rico puede estar diseñada por una estudiante de Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico”.