La industria del café es una de gran importancia en la economía local, pero esta bebida también es parte de la cultura del puertorriqueño, que no deja pasar la ocasión de disfrutar de una humeante taza de este elixir que, para muchos, es indispensable para comenzar el día o renovar energías a mitad de tarde.

Todos esos significados que el café tiene para el boricua se ven reflejados en la edición número 22 del “Holiday Book” de Reinhold Jewelers. Este año la edición llamada “The Coffee of Puerto Rico”, presenta esa travesía que se va desde la siembra y el recogido del café hasta su distribución y los diversos lugares en los que se puede disfrutar de una buena taza de café puertorriqueño.

“El tema de este año, el Café de Puerto Rico, arroja luz sobre la industria del café, que ha sido revitalizada por pequeños agricultores artesanales desde el huracán María, y el valor cultural que tiene el café en la vida diaria de la gente de Puerto Rico”, explica Yael Reinhold, presidenta de Reinhold Jewelers.

Aunque enfatiza que el trabajo fue documentado antes del paso del huracán Fiona por la isla el pasado septiembre, Mildred Marcano, directora de operaciones de Reinhold Jewelers, resalta la importancia de darle protagonismo a la manera en la que esta industria lucha para mantenerse en pie a pesar de los retos.

El “coffee shop” The Nutty Kitchen y joyas de Alex Sepkus. (Suministrada)

“Nosotros siempre tenemos algunos temas sobre la mesa, pero mientras vamos haciendo un proyecto y vamos viendo lo que va pasando en Puerto Rico, porque eso también es importante, unos temas resaltan más que otros... Estábamos hablando de posibles nuevos temas y el café siempre había estado en la mente de todos nosotros, pero en ese momento sentimos que este año era correcto para elaborarlo”, recuerda Marcano.

Así fue como las ideas comenzaron a fluir. Buscando cómo destacar el café puertorriqueño, Marcano llegó hasta los creadores de Cuela y así consiguió adentrarse en esta fascinante industria.

“Un día en Instagram vi un ‘live’ de los muchachos de Cuela. Su historia me pareció interesante porque son tres muchachos jóvenes que en la pandemia abren su negocio y exportan café de Puerto Rico al mundo. Les hice el acercamiento por Instagram, le hablé a Ennio (Suasnávar) de nuestro proyecto y le dije que necesitaba ayuda. Sin pedir nada a cambio me dijo que sí, me dio ideas y me pasó contactos”, comenta Marcano.

Suasnávar le fue hablando de la importancia de destacar tanto a las haciendas que llevan muchos años como a las que recién se inician en el cultivo del café. Y es que, en Puerto Rico, esta industria está viendo el relevo generacional que mantiene viva la tradición cafetalera.

A la izquierda, Vilma recoge café en la Hacienda Guindaleza, en Toro negro y en la página siguiente, joyas de Sevan BicakciI. (Suministrada)

El “Holiday Book” destaca la labor de Hacienda Muñoz, Hacienda Guindaleza, Café Lareño, Hacienda Luz de Luna, Café Mis Abuelos, Hacienda Iluminada, Hacienda Pomarrosa, Hacienda Candelaria, Hacienda San Pedro, Hacienda Tres Ángeles y Hacienda Jacana. Pero también muestra la manera en la que el café termina siendo degustado por los consumidores a través de diversos “coffee shops”, como son The Nutty Kitchen, Gustos Coffee, Café Regina, Café 2150, Café Comunión, Cuatro Sombras, Café con Ce, Café Don Juan, 787Coffee y Blooming Cup.

Una vez documentado todo el trabajo a través de las fotografías de Xavier García, el diseñador gráfico Josué Oquendo -que se unió al equipo este año- se da a la tarea de parear ese material gráfico con la joyería de los diseñadores seleccionados para aparecer en el libro. Marcano destaca la importancia de buscar similitudes entre las imágenes para lograr ese pareo perfecto.

“A los diseñadores, como siempre, les encantó la idea. Me di cuenta de que algunos no toman café, quizás toman té, pero igual escribieron algo con relación al tema. Mientras que otros, como la línea Hargreaves, que es de Estocolmo, envió una foto de su joya en una taza de café”, menciona Marcano.

El gran día

La presentación del libro navideño será el próximo 4 de noviembre a las 6:00 p.m. en Reinhold Jewelers de Plaza Las Américas. Ese día, los invitados a la actividad conocerán de cerca el trabajo realizado por el grupo de creativos que por 11 meses se dedicaron a darle forma a este proyecto. El evento contará con la visita de la diseñadora Monica Rich Kosann.

Kali Solack, propietaria de Café Regina y joyas de Sydney Evan. (Suministrada)

“Al evento vienen los clientes que coleccionan el libro. Este año también vendrán los participantes del libro, las haciendas, los dueños de ‘coffee shops”, menciona Marcano.

Pero la celebración no es solamente para los clientes invitados a este compartir, sino que aquellos que se asomen al pasillo principal de Plaza Las Américas (frente a la tienda) podrán disfrutar durante todo el día -desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.- de una taza de café puertorriqueño.

“Nos va a estar acompañando Hacienda San Pedro, Latitud 18, Hacienda Candelaria y vamos a tener el Coffee Shop 2150 de Bayamón. Ellos nos van a estar apoyando en servir todos los cafés de las haciendas que participan del libro”, adelanta Marcano.

Una mirada más profunda

En los 21 libros anteriores, las personas han tenido la oportunidad de apreciar el trabajo final, una publicación curada con mucho esfuerzo tanto por los ejecutivos de la joyería como por artistas gráficos, fotógrafos y hasta por los expertos de la imprenta.

Una imagen de la Hacienda Los Ángeles en conjunto con joyas de Almasika. (Suministrada)

No obstante, detrás de cada “Holiday Book” hay meses de trabajo incansable, mucha creatividad y el deseo de enaltecer la cultura puertorriqueña. Y, para que esta parte también quede a disposición del público, este año decidieron grabar un vídeo que muestra la elaboración del libro desde el inicio hasta el final.

“La gente ve el libro y dice: ‘Ah, ¡qué lindo!’ Pero no saben el trabajo que se pasa para hacerlo. Son 11 meses de escoger el tema, de investigación y luego de tomar las fotos, seleccionar la joyería, para después diseñarlo e imprimirlo. Entonces decidimos hacer un ‘Behind the Scenes’ que documenta todo ese proceso creativo y todo el trabajo que envuelve este proyecto que hacemos con tanto cariño”, añade Marcano.

Este vídeo será presentado junto con el libro. Además, en la última página de la publicación habrá un código de barra que, al escanearlo, te llevará también al vídeo.

El comienzo

La tradición del “Holiday Book” inició en el 2000, cuando la fundadora de la joyería, Marie Helene Morrow, puso en marcha una idea que había estado en su mente por mucho tiempo. En ella unía su amor por Puerto Rico y su deseo de apoyar diversas causas con el trabajo creativo que realizan diseñadores de joyas de todo el mundo.

En resumen, este libro le daría una proyección internacional a la isla que tanto ama y que la acogió desde su juventud.

Foto de la recolección de café en la Finca Los Abuelos en Mayaguez, pareada con la joyerías de la marca ITA de la puertorriqueña Inés Capó. (Suministrada)

“Su visión fue usar nuestra plataforma para compartir la belleza y el arte que existe en todos los aspectos de la vida y la cultura en Puerto Rico e ilustrar cómo viven esos en las joyas que exhibimos en Reinhold. El Holiday Book también se creó como una forma de personalizar la experiencia de comprar joyas, convirtiendo a los diseñadores no solo en nombres anónimos en papel, sino en personas reales, con sus propias conexiones con los valores que tenemos cerca de nuestros corazones”, recuerda Yael Reinhold, presidenta de Reinhold Jewelers, sobre el legado de su madre.

Después del éxito de ese primer año, Morrow no quiso abandonar este proyecto y logró que cada año fuera un tema diferente que le permitiera educar sobre diversos aspectos de la cultura y la realidad de Puerto Rico, sino también ayudar a quienes necesitaran.

“Con eso en mente, Marie Helene eligió cada año un tema único, a menudo menos conocido, para resaltar los ideales abarcados en el libro. Comenzando con el tema de los árboles de Puerto Rico, pero el libro también ha mostrado tatuajes, grafitis y cómics, junto con la idea más común de la belleza, como los cielos, los animales y el agua. Posiblemente el más controvertible fue en el que destacamos la basura de Puerto Rico en 2013, demostrando que hay belleza en los lugares que menos esperamos. En 2020, para honrar nuestro vigésimo aniversario del libro y como un guiño a la dificultad del primer año de la pandemia, destacamos a las organizaciones sin fines de lucro de toda la isla que continuaron trabajando incansablemente para lograr sus misiones”, enfatiza Reinhold.

La ejecutiva destaca que algo muy particular del proyecto es que la fotografía que se presenta se toma por un fotoperiodista –que por los pasados cinco años ha sido Xavier García- y se presentan en conjunto con exquisitas piezas de joyería. Al final, se añade una cita o pequeña reflexión del diseñador en la que se une el tema y la inspiración para crear la joya.