El mundo de la moda perdió ayer a uno de sus grandes iconos: Vivienne Westwood. La diseñadora británica de 81 años se caracterizó por su creatividad, irreverencia y gran aportación a la cultura “punk” de los años 70.

Para nuevas generaciones, Westwood fue la creadora del icónico vestido de novia de Carrie Bradshaw –personaje interpretado por Sarah Jessica Parker- en la primera película de “Sex and the City”. Pero, más allá de esto, la diseñadora tiene una gran historia que tratamos de resumir en 10 puntos.

1. Nació en el condado inglés de Derbyshire el 8 de abril de 1941, tomó su apellido de Derek Westwood, con quien se casó en 1962 y tuvo a su hijo Ben, y a quien dejó tras conocer a Malcolm McLaren, el que fue representante del emblemático grupo de punk Sex Pistols y “un hombre cosmopolita y muy atractivo”, de cuya unión nació Joseph.

2. En 1971, junto a McLaren fundó una boutique con la que el creativo tándem revolucionó la formar de vestirse, y que adoptó sugerentes y sucesivos nombres como “Let It Rock”, “Too Fast To Live”, “Too Young To Die”, hasta un enorme letrero de neón rosa renombrado como “SEX”. Ese local sirvió como primera plataforma para que Westwood comenzara a exponer sus extravagantes diseños.

3. Inspirada en el estilo “motero”, las prostitutas o el fetichismo, esa estética empezó a calar tras el primer concierto de los Sex Pistols, donde los músicos vistieron diseños de la pareja.

4. Fue conocida como la artífice principal de la estética punk y New Wave en Gran Bretaña y con frecuencia llevó al extremo provocadoras creaciones que nunca dejaron indiferente al exigente sector de la moda.

5. En esos atuendos abundaban las cadenas, los alfileres de gancho cadenas o las cuchillas de afeitar y, junto a otros factores procedentes del estilo más convencional británico, dieron lugar al “look” antisocial y transgresor irremediablemente ligado al punk.

6. Durante las últimas dos décadas, Westwood estuvo unida al fotógrafo austríaco Andreas Kronthaler, 25 años menor que ella y con quien se casó en el ayuntamiento de Wandsworth (Londres) en 1992 porque “entonces Austria no formaba parte de la Unión Europea (UE) y Andreas no podría haberse quedado en este país”.

7. Aunque hace años renegaba de la monarquía británica, sus opiniones variaron hasta derrochar elogios al príncipe Charles por sus esfuerzos medioambientales y fue condecorada en 1992 por la reina Elizabeth II con un OBE (Orden del Imperio Británico), mientras que en 2006 fue nombrada “Dama”.

8. En su marcada faceta como activista por el medio ambiente, Westwood presentó su iniciativa “Climate Revolution” durante la gala de clausura de los Juegos Paralímpicos de Londres de 2012 y apoyó a la organización benéfica “Cool Earth”, fundada en 2007 por el diputado laborista Frank Field para preservar los bosques.

9. Luchó además contra la polémica técnica de extracción de gas conocida como “fracking”; en 2014 se afeitó su llamativa melena naranja por una campaña ecológica y citó como a “una de las personas más importantes del planeta” a James Lovelock, autor de la “Teoría Gaia”, que sostiene que la tierra funciona como un súper organismo vivo.

10. En el 2008, una de sus creaciones hizo suspirar a muchos, pues fue la diseñadora del vestido con el que “Carrie” intentó casarse con “Mr. Big” en la primera de las dos películas de “Sex and the City”. Luego de una sesión fotográfica, el personaje interpretado por Sarah Jessica Parker recibió en la puerta de su hogar una enorme caja que contenía el vestido y una nota escrita a puño y letra por Westwood que decía: “Este traje te pertenece”.