¿Quién no ha tenido alguna vez los labios agrietados? Los labios no cuentan con la protección de ningún pigmento, por lo tanto son sumamente sensible a los efectos dañinos del sol, según aparece en el libro ‘Tips de belleza naturales’. Estos se secan y se agrietan también por la exposición al viento, al agua y al frío. La deshidratación, la baja producción sebácea, la falta de vitamina B y de hierro pueden dañarlos. Los hábitos como fumar y lamerse los labios o humectarlos con saliva también producen labios secos. Todos estos factores contribuyen a que los mismos pierdan sus lubricantes naturales y en ese momento es que asoman el dolor, el ardor y la molestia.