En 1998, la cadena de televisión HBO comenzó a emitir la primera temporada de la serie "Sex and The City", enfocada en una visión más liberada de la mujer moderna. Lo que al parecer no pensaron es que sus cuatro protagonistas se convertirían en íconos de la moda que lanzaron al estrellato a diseñadores que recién comenzaban, y que les dieron mayor notoriedad a los que ya contaban con una larga trayectoria, pero con una clientela muy exclusiva.