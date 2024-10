Anuncian a la nueva mujer ícono de la moda en los CFDA Fashion Awards 2024

View this post on Instagram

El último premio de la noche fue para Rachel Scott de Diotima , quien fue nombrada diseñadora de ropa femenina del año. Scott se mostró abrumada por la emoción al aceptar su premio y agradeció a su madre y a las mujeres de Jamaica, de donde es originaria, que tejen sus diseños. “He pasado gran parte de mi carrera en equipos de diseño, así que realmente no estoy acostumbrada a este reconocimiento”, dijo.



La senadora Kirsten Gillibrand abrió la noche animando a los influencers, diseñadores de moda y celebridades en la sala a utilizar su influencia colectiva para llevar a sus seguidores a votar el martes. “Si despertamos el miércoles y no reconocemos este país, y no lo dejamos todo en el campo, no tenemos a nadie más a quien culpar que a nosotros mismos”.