Zendaya impacta con un “look” icónico en honor a Cher

La noche del pasado sábado, en la edición número 39 de la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll, no fue la excepción cuando mostró su esbelta figura en un un espectacular vestido dorado en tiras, con el que rindió un homenaje a la cantante Cher , al escoger una prenda que recordaba mucho al icónico look lucido por la artista en 1972.

Durante la gala, celebrada en el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, sobre el escenario apareció Zendaya con su silueta, cuyo vestido hizo remontar a aquella Cher de hace 52 años, en un diseño original durante la actuación de “I’m a Woman” que tuvo lugar en febrero de 1975 en The Cher Show.

La cantante combinó su impactante look con unos zapatos “pumps” dorados con punta, de tacón alto, que según se ha informado en diversos medios, se tratan de unos Christian Louboutins. Para concluir el look al estilo Cher, llevó su cabellera larga y lisa.

“¿Por dónde empiezo? Cher no es una sola persona. Su nombre es tan legendario como su legado”, expresó acerca de la cantante de 78 años, quien es la única mujer que ha tenido un éxito número uno en una lista de Billboard en cada una de las últimas siete décadas.

“Cher lo tiene todo”, dijo Zendaya antes que la cantante interpretara una versión rockera de “If I Could Turn Back Time”. En su discurso, Cher dijo que se inspiró en Cenicienta y agradeció a su madre por inculcarle el levantarse siempre después de la derrota. “Lo único que aprendí de mi mamá es nunca rendirme”, dijo. “Nunca me rindo. Estoy hablando con las mujeres: dede abajo y sin oportunidades, seguimos adelante”.

Según la reseña de THe Associated Press, el pop puro inició las incorporaciones en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll el sábado cuando Dua Lipa y Cher cantaron “Believe” antes de ceder el escenario a una gran variedad de estrellas que incluyó a los maestros del funk Kool & the Gang, los clásicos del rock Foreigner y Peter Frampton, y una potente actuación del ícono del gospel Dionne Warwick, que causó revuelo a sus 83 años.