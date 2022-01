Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

No hay peor pesadilla para una fashionista que llegar a una fiesta y encontrar que otra mujer tiene la misma ropa. ¡Horror!



Las víctimas más recientes de esas “coincidencias de la vida” fueron la actriz Tina Fey y la cantante Sheryl Crow, quienes llegaron a la décima edición de los premios Matrix en Nueva York con el mismo vestido Dolce & Gabbanna. Los vestidos tenían una ligera variación en la parte de arriba, pero el estampado floral era tan vistoso, que era imposible que el cárdigan que utilizó Fey desviara la atención.



Cabe señalar que aunque ambas decidieron posar para los fotógrafos, aunque poniendo a la actriz Mariska Hargitay por el medio.



Pero esto no es algo nuevo, le ha pasado a muchas famosas en diversos eventos. Uno de los más recientes ocurrió a finales del año pasado, cuando Pink y Shakira escogieron el mismo vestido para la ceremonia de los MTV Video Music Awards.



Así, que si les pasa a las famosas que buscan los diseños más exclusivos para arrasar en la alfombra roja, que nos pase a nosotras que compramos una de las 50 piezas que pone alguna tienda popular no es nada.



¿Te has encontrado en esta situación? ¿Qué has hecho cuando llegas a una fiesta y hay otra persona con el mismo vestido que tú? Comparte tu experiencia.