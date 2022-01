Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Una mujer de 35 años necesita removerse una masa en los ovarios. Atrás quedó la necesidad de que el cirujano tenga que abrirle el abdomen y ella deba esperar por una recuperación de seis semanas después de horas de cirugía. Gracias a los avances en la tecnología médica y las mentes que buscan la forma más adecuada de darle uso, hoy es posible realizar el mismo procedimiento de forma ambulatoria, con una única y pequeñísima incisión en el ombligo, en espacio de media hora.



El ginecólogo puertorriqueño Pedro Francisco Escobar, del departamento de cirugía de obstetricia y ginecología en el Hospital de Cleveland en Ohio, uno de los más prestigiosos en Estados Unidos, estuvo a la cabeza de un grupo de profesionales que durante los últimos tres años trabajó para adaptar la tecnología robótica en intervenciones ginecológicas.



Olympus, empresa que desarrolló el equipo, trajo a Escobar al Hospital Hima San Pablo en Caguas, donde demostró a unos 60 ginecólogos, urólogos y cirujanos generales la cirugía laparoendoscópica por acceso único (LESS, por sus siglas en inglés).



El sistema es el más novedoso que existe actualmente para realizar cirugía mínima invasiva.



A diferencia de la laparoscopía tradicional, que utiliza de tres a seis incisiones en diferentes puntos del abdomen, LESS se vale de un puerto o canal único (TriPort) que se introduce por el ombligo del paciente. A través de este canal los cirujanos pueden manipular simultáneamente tres instrumentos. Entre ellos, una cámara con capacidad para moverse en diferentes direcciones, contrario a las cámaras rígidas.



“Ahora se puede observar mejor el área y el cirujano tiene más espacio para operar”, explicó el doctor Escobar.



Por el canal también se introduce al cuerpo de la paciente un instrumento que remueve la masa y a la vez cauteriza el área trabajada.



Beneficios para la paciente



Esta nueva forma de operar exige mayor destreza del cirujano, pero son varios los beneficios para las pacientes. Entre ellos, el más obvio es el cosmético, pues la cicatriz queda escondida en los pliegues naturales del ombligo.



También se reduce notablemente el tiempo de recuperación al 100%: de 97 días en la laparoscopía tradicional a menos de 25 con LESS. En promedio el tiempo estimado para regresar al trabajo se disminuye a 17 días, en comparación a los 51 que se necesitaban antes.



El tiempo que tarda la cirugía también es menor. En el caso de la paciente cuya operación observó El Nuevo Día, el doctor Escobar tardó 23 minutos desde el momento en que insertó los instrumentos hasta remover la masa del cuerpo.



Pacientes con cáncer, endometriosis y fibromas, entre otros, son elegibles para el procedimiento, que aún no está disponible en Puerto Rico.



El futuro



LESS comenzó a utilizarse en Estados Unidos en el 2007. Hay varias decenas de doctores entrenados que realizan un promedio de cien operaciones por año cada uno.



“Todavía la mayoría de los pacientes para cualquier cirugía en Estados Unidos son operados por incisión, que requiere una recuperación de unas seis horas de cirugía”, aclara Escobar.



Para que las pacientes puedan tener acceso a la tecnología, hace falta que los hospitales inviertan en el novedoso equipo.



“En Puerto Rico hemos estado un poco atrás en la parte de tecnología, no por falta de talento, simplemente por falta de endoso”, indicó.



Lo que toda mujer debe saber



• El riesgo de cáncer de ovarios es de 1.5 a 1.7% en la población. Hay dos genes mutantes que, de estar presentes, aumentan a un 40% el riesgo de padecer la enfermedad.



• A mayor edad de la paciente, más aumenta la posibilidad de que el tumor en el ovario sea maligno.



• Las masas ováricas suelen ser asintomáticas. Es decir, puedes tener un tumor del tamaño de una bola de golf y no darte cuenta ni sentir dolor.



• La única forma de detectar a tiempo una masa ovárica es realizarte un examen ginecológico todos los años.



• Si el tumor no es detectado a tiempo, puede seguir creciendo hasta comenzar a obstruir y presionar el intestino y la uretra. Entonces sí se sienten dolores, pero probablemente sea muy tarde para utilizar LESS.