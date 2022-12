El artista y publicista Bernardo Medina acaba de presentar su nuevo proyecto llamado “The Jibarita Manifesto”, un trío de sortijas en plata (presentadas en nuestra portada) de 925 que ya ha sido un éxito en ventas. ¿Qué las hace tan llamativas? La forma en la que cada una representa elementos muy típicos de la isla, como son los plátanos, la amapola y la flor de anís.

“Estas piezas son una celebración del orgullo de ser puertorriqueños, no importa tu afiliación, no importa dónde estés, no importa dónde hayas estudiado, no importa hacia dónde vayas”, destaca Medina.

Las sortijas son una especie de continuación del proyecto “The Sofrito Manifesto”, que se compone de dos recetarios que además cuentan con un trabajo fotográfico moderno y creativo. El primero de los libros incluye una variedad de recetas que por décadas fueron preparadas por las abuelas y familiares de Medina. El segundo, que acaba de ser lanzado, está más dirigido hacia la coctelería.

“Como usé ‘The Sofrito Manifesto’ de referente y ahí estaban mis dos abuelas muy presentes, la inspiración mayor para desarrollar esta colección cápsula fueron mis dos abuelas porque ellas eran unas jibaritas en todo el sentido de la palabra. Muy orgullosas de ser puertorriqueñas, unas mujeres muy adelantadas para su tiempo, muy luchadoras y muy cultas”, añade el artista.

PUBLICIDAD

Esta no es la primera vez que Medina diseña sortijas, solo que en el pasado siempre habían sido estilos más artesanales para eventos específicos. “Anteriormente había diseñado otras sortijas. Sortijas de fantasía, de poco costo, un poco artesanales con botones y con piezas de lego y demás. Muy coloridas y muy divertidas. Además de eso, Marie Helene Morrow, de la joyería Reinhold, coordinó una gala para el Museo de Arte de Ponce y en esa gala, diferentes artistas y creativos hicimos una pieza de joyería. Yo hice un corazón en plata y en oro”, cuenta.

Sin embargo, estas nuevas sortijas -diseñadas por Medina y construidas por un orfebre local- forman parte de una colección cápsula que se consiguen exclusivamente en Reinhold Jewelers de Plaza las Américas y Plaza del Caribe. En ambas tiendas la acogida ha sido muy buena, tanto de la clientela local como de boricuas en la diáspora, confirma Medina.

Las piezas, construidas por un orfebre local, forman parte de una colección cápsula que se consiguen exclusivamente en Reinhold Jewelers de Plaza las Américas y Plaza del Caribe. (Suministrada)

Para el veterano publicista, gran parte del éxito de las sortijas se debe a que los símbolos que utilizó en ellas son muy familiares para los puertorriqueños. Además, se trata de una pieza de joyería ornamental y elegante a un precio asequible.

“El proceso creativo fue muy divertido. Estuve un domingo por Hatillo, que es mi pueblo natal, viendo la flores, las vacas, visitando los primos, los tíos y ahí fue que recibí toda la inspiración. Una de mis tías me hizo un té de anís. El pueblo está lleno de amapolas, y los plátanos son un código que he tomado como algo muy mío. Pinto plátanos, hago esculturas de plátanos. La gráfica y el ícono de los plátanos y el llevar la mancha con orgullo es como un símbolo que adopté”, concluye Medina.