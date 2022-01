Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Desde pequeño me interesé mucho por los deportes y por más que hago ejercicios mi pecho y mis abdominales nunca logran definirse como me gustaría. No soy gordo, estoy en mi peso ideal, como saludable y no fumo. Existe algún tipo de implantes que hagan que mi pecho luzca mejor.