En cada momento importante de la carrera del diseñador David Antonio, cuando hablaba de su trayectoria y su inspiración, el nombre de la primera puertorriqueña en ganar el título de Miss Universo, Marisol Malaret, estaba presente. Y es que, ella fue su musa antes de conocerse en persona y cuando ese encuentro se dio se convirtió en una amistad para toda la vida.

“Mari fue de esas cosas bonitas que te pasan en la vida. De esas personas de las que imaginas su personalidad y cuando la conoces te das cuenta de que es exactamente igual a esa idea que tenías de ellas. Era una mujer dulce, pero también totalmente determinada y vertical”, recuerda David Antonio a su amiga, que falleció el domingo a los 73 años.

El diseñador cursaba el prekinder cuando Malaret ganó la corona universal y, aunque sus vidas todavía no se habían cruzado, ella siempre estaba presente, pues en su casa enmarcaron una foto de ella.

David Antonio creció admirando a esa mujer tan elegante que se destacaba en la televisión a través de programas como “Noche de Gala”. Poco a poco, esa imagen que veía lo fue llevando a alimentar su interés en la moda.

Cuando David Antonio se mudó de Yabucoa a San Juan comenzó a confeccionar una colección de blusas. Un amigo le compró una y se la regaló a Malaret. A ella le gustó tanto que pidió el número de teléfono del quien la había diseñado porque le interesaba conocerlo. En ese momento ella era la directora de una importante revista.

Esa llamada marcó la historia de ambos. Luego de quedarse sin palabras al escuchar la voz de su musa del otro lado del teléfono, David Antonio quedó en llevarle otros estilos a las oficinas de la revista. Como no tenía automóvil, utilizó su bicicleta porque para él no habría nada que impidiera el encuentro.

Allí se dio cuenta de que es mujer a la que tanto admiraba de lejos era tal como la imaginaba. Hablaron por una hora y conectaron, surgiendo una hermosa amistad.

“Yo disfrutaba tanto con ella porque era una conversadora increíble. Con ella podías hablar de todo, de cualquier tema porque era una mujer que le gustaba instruirse y estar informada. Además, era una lectora voraz, una pasión que compartíamos. Leíamos libros y nos llamábamos para compartirlos. Fue una relación muy bonita”, menciona David Antonio.

En cuanto a la pasión de ambos por la moda, el diseñador asegura que aprendió mucho de ella, que siempre fue una mujer elegante y con un gusto exquisito. Ella le contaba de sus años como Miss Universo, cuando vivió en Nueva York y vestía exclusivamente del diseñador Halston –un referente de la moda de los 70- con joyas de la italiana Elsa Peretti.

Además de ser su musa, Malaret fue su mayor crítica y guía. Desde la primera colección grande que presentó David Antonio ambos crearon la rutina de que ella viera la colección antes de que saliera a la pasarela.

“Era la única persona que veía mi colección antes de los ‘shows’. Ella me decía no lo presentes ese vestido y no lo sacaba porque confiaba tanto en ella, que tenía tan buen gusto”, añade.

Hace poco me llegaron unas cajas al taller de diseñador y cuando las abrió eran cosas de ella. La llamó pensando que había una confusión “y me dijo que quería que guardara muchas de esas pertenencias de ella. Fue una reina muy reconocida en todo el mundo porque durante su reinado había muchos conflictos en el mundo y ella viajó el mundo como una mediadora de paz”, comparte.

Con el tiempo, se convirtieron en familia y compartieron momentos importantes para cada uno hasta su última conversación hace dos semanas. Para David Antonio esta pérdida ha sido fuerte, pero se queda con todo lo bonito que vivieron junto y con la tranquilidad de que ya ella descansa en paz.

“Me quedo sobre todas las cosas con su cariño y todo el aprendizaje. Admiraba su verticalidad, ella no tenía tapujos de hablar con nadie, para ella lo que no estaba bien, no estaba bien. Siempre fue fiel a sus principios. Me siento honrado de haber compartido una amistad tan bonita. Mari fue y siempre será una inspiración para mí”, concluye el diseñador.