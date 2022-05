La modelo Mia Blakeman se acaba de unir a la diseñadora de accesorios Venessa Arizaga para crear una colección en la que sobresale un estilo juvenil y refrescante.

Por más de 10 años, Blakeman se ha destacado como modelo de pasarela, editorial y comercial. Sin embargo, el modelaje era solamente una de sus metas, pues desde muy niña siempre ha tenido la inquietud de crear.

“Siempre he dicho que nací para crear, es algo que llevo en la sangre. Desde chiquita cogía clases en artes plásticas, mi mamá era maestra de artes industriales y la música es un ‘hobby’ familiar”, comenta.

Blakeman dice que poco a poco ha podido darle rienda suelta a su creatividad y se ha preparado con clases de diseño, drama, orfebrería, arte y teatro. De todo eso siempre le atrajo el diseño. Recuerda que hace cinco años se atrevió a escribirle a Venessa Arizaga, a quien admiraba y seguía en las redes sociales, para decirle que deseaba modelar sus prendas.

“Desde entonces, he trabajado varias campañas con ella. He podido conocer a su familia y cómo ha sido su carrera. Con el tiempo, creamos una relación muy bonita y me preguntó si deseaba diseñar con ella una colección, que le encantaría ver mi perspectiva”, recuerda la joven, quien contestó en la afirmativa.

Aunque Blakeman ya había diseñado una colección de trajes de baño con la marca peruana llamada Capitana, este nuevo reto la llenó de mucha emoción pues, como asegura, su “obsesión son los trajes de baño y las prendas”.

“Ha sido una experiencia gratificante, porque soy una principiante y tuve la guía de una diseñadora que lleva años en la industria y que tiene éxito. Pude aprender de Venessa. Todos los consejos que ella me daba me fueron guiando”, menciona la joven con gran emoción.

La colección -que está pautada para salir a mediados de mayo- es descrita por la modelo como veraniega y colorida. Cuenta con collares y pulseras de cuentas, así como cadenas y pulseras de hilo estilo “friendship bracelet”.

“Predominan el rosado, el violeta y el negro, además de la plata. Lo que quería crear eran unas prendas que pudieras llevarlas a la playa y cuando salgas de la playa seguirlo con ellas. Están muy inspiradas en la playa, en el tiempo que paso en Isabela, que es uno de mis lugares favoritos”, dice.

La colección estará disponible próximamente en la tienda en línea de Venessa Arizaga.

Para Blakeman, que ha tenido la oportunidad de modelar la joyería de diseñadores locales e internacionales, posar piezas en las que puso su creatividad fue una experiencia extraordinaria.

“Es otro tipo de emoción modelarlo, porque es un proyecto que uno lleva trabajando por meses”, concluye.