El 9 de febrero, Jennifer Morera debutará en uno de los eventos que se realizan en La Gran Manzana con motivo de la Semana de la Moda de Nueva York. Este es el sueño de una gran cantidad de diseñadores y, la realidad es que hay un grupo grande de puertorriqueños que lo han logrado.

No obstante, lo particular en la historia de esta diseñadora cayeyana es que su trayectoria ha sido del desfile de fin de curso en la Academia de Modas Tommie Hernández directamente a la pasarela de Runway 7 en una de las capitales de la moda.

“Para mí esto es como ir de cero a 100. Fui a mi graduación que culminó con un desfile en Expomoda en noviembre pasado. Gané primer premio por diseño y pensé que todo se había terminado ahí. Pero de repente estoy en ‘backstage’ donde no se escuchaba nada con claridad. Oí mi nombre y volví a salir a la pasarela. Ahí Tommie me dio un sobre que no sabía lo que era hasta que Tommie se me acerca y me dice que era una invitación para ir a la pasarela de Runway 7. No podía creerlo, porque yo fui a una graduación, pero jamás pensé que surgiría una oportunidad como esta”, recuerda Morera aun con emoción.

Desde la adolescencia, Jennifer Morera comenzó a mostrar interés por la moda, pero no fue hasta sus años universitarios que entendió que ese amor por su clase de Economía Doméstica -materia donde en el sistema de educación pública se enseña a coser, entre otras tareas- fue lo que la fue guiando por el camino del diseño.

“Mis papás no tenían los recursos económicos para costearme las clases, no fue hasta la universidad, que trabajaba y estudiaba a la vez, que pude costearme clases. Fui a la escuela de Carlota Alfaro y tome clase de traje de baño porque creo que todo diseñador les teme a las telas elásticas y quería retarme hasta que se hizo mi tela favorita”, cuenta la diseñadora, quien lleva una década administrando una oficina legal.

Durante la pandemia del COVID-19, Morera creó una línea de trajes de baño. Le fue bien y decidió seguir educándose. Por eso, se matriculó en la Academia de Modas Tommie Hernández para obtener una certificación en la creación de patrones en telas elásticas y desde entonces su desarrollo ha ido en ascenso.

A semanas del gran momento

Para su presentación en Nueva York, Morera no hará trajes de baño, sino que decidió volver a retarse y crear prendas de vestir “ready to wear” en textiles como satén y chiffón.

La colección lleva por nombre “Goddess of the Dawn” y está inspirada en los colores del amanecer, que van entre las tonalidades más suaves de azul, rosa, amarillo y lila. Además, tomó como musa a sus primas, quienes muestran la realidad de la mujer puertorriqueña, con siluetas y estaturas diversas.

“Ellas son la representación de la mujer puertorriqueña. Esa mezcla que hace que, a pesar de que somos familia”, menciona la diseñadora a la vez que destaca que ha tenido un gran apoyo tanto de familiares como de su círculo de amigos.

Parte de la propuesta que Jennifer Morera llevará a su desfile en Nueva York. (Suministrada)

Morera comenta que en estas semanas está a tope de trabajo, pues además de cumplir con sus responsabilidades profesionales, las noches y fines de semana las está dedicando a la producción de su colección. Hay nervios, pero también hay mucha ilusión por lo que pasará el 9 de febrero en Nueva York y por las puertas que pueden abrirse luego de esta gran oportunidad.

“Cuando regrese tengo que abrazar el destino y seguir lo que siempre me ha gustado. Me gustaría tener mi espacio un taller, que sea ‘slow fashion’, nada a gran escala. Me gusta trabajar muy al detalle las piezas”, confiesa.

La plataforma de Runway 7 tiene a la venta boletos para que los interesados puedan conectarse a runway7fashion.com y disfrutar de los desfiles a través de transmisiones en directo. En este evento, que se llevará a cabo del 8 al 11 de febrero, también participará el diseñador puertorriqueño Reynaldo José.