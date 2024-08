El fin de una era para Sarah Jessica Parker

Una década después de haber lanzado al mercado la marca homónima de calzado SJP by Sarah Jessica Parker , la actriz que interpreta a “Carrie Bradshaw” en la saga “Sex and the City” anuncia el final de este capítulo de su vida como empresaria.

En marzo de 2015, Parker visitó Puerto Rico para presentar su marca de zapatos como parte de las actividades de apertura de la tienda Nordstrom en The Mall of San Juan.

“Al tener la oportunidad de interpretar un personaje (Carrie Bradshaw de Sex & The City) que estaba tan febrilmente enamorada de los zapatos, pues calcé más zapatos que lo que probablemente haría cualquier persona en toda su vi da. Hice el papel de una persona que tenía una relación con los zapatos diferente a la mía, que gastaba lo que yo no gasto al día de hoy en zapatos, pero eso cambió mi experiencia. Aprendí muchísimo sobre el proceso de hacer zapatos, los nuevos, los viejos, baratos o caros”, dijo Bradshaw a Magacín en aquella visita.

Aunque “Sex and the City” finalizó en 2004, Parker ha mantenido su vínculo con la moda. Luego de la serie llegaron las dos películas y hace casi dos años el “spin-off” llamado “And Just Like That”. Ahora hay que esperar cuál será el próximo proyecto de la actriz.