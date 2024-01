Los amantes de la moda conocen bien la escena que da inicio a los capítulos de “Sex and the City” (1997-2004): Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, camina en las agitadas calles de la ciudad de Nueva York vestida con una falda corta y blanca de tul, con perfecto estilo de tutú, un tank top en color rosa y unas sandalias altas Jimmy Choo, cuando un bus la salpica con agua. Su atemporalidad convierte este tutú en una pieza capaz de inspirar “looks” de la actual tendencia coquette.

La prenda fue hallada por la diseñadora de vestuario de la serie de HBO, Patricia Field, en un contenedor de piezas de ropa de 5 dólares en una tienda neoyorquina. Ahora, la noticia de su subasta a través de la casa Julien’s Auctions se despliega en internet, como parte de la subasta “Unstoppable: Signatures Style Iconic Women in Fashion”, en la que hay piezas de otras celebridades como Angelina Jolie, Anne Hathaway y la princesa Diana de Gales.

En la web de Julien’s Auctions especifican que para las tomas de la escena del opening de “Sex and the City” se necesitaron cinco faldas, debido a las salpicaduras. La que está en subasta es una de las originales y cuenta con certificado de autenticidad firmado por Field. Además, se sabe que Parker conserva uno de los modelos utilizados en la producción.

La falda está conformada por tres capas de tul y tiene un cinturón o fajín de satén. Detallan que la prenda no tiene ninguna etiqueta y especifican sus medidas, entre estas, 23 pulgadas en la cintura.

El diseño de la falda volvió a aparecer en la película “Sex and the City” (2008), justo en la escena en la que Bradshaw se reúne en su departamento con Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) y Samantha (Kim Kattrall) para hacer una limpieza de clóset. Entre las prendas que se mide y que cuentan con la aprobación para conservar en su armario se encuentra el ya famoso tutú.

Por su gran valor en la cultura y la moda, esperan vender la icónica falda de tul de Carrie Bradshaw en: entre 8 mil y 12 mil dólares en la subasta que concluye el 18 de enero, cuando sabremos cuánto alcanzará el precio final.

En este video, Sarah Jessica Parker cuenta la historia de varios de sus looks memorables a la revista Vogue, incluyendo el tutú de “Sex and the City”.