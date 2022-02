La esencia de la moda y el glamour de los años 30 se recrea en la película “Death on the Nile”, que recién llega a las salas de cine de la isla.

El icónico detective Hercule Poirot regresa a la pantalla grande en su nueva aventura, pero además del elenco estelar de la película, incluyendo a Kenneth Branagh, Annette Bening, Gal Gadot y Armie Hammer, entre otros, la vestimenta glamurosa que captura perfectamente la esencia de la época también se convierte en protagonista.

La trama de “Death on the Nile” se desarrolla en la década del 1930 en Egipto, a bordo de un lujoso crucero que navega el río Nilo con pasajeros de la alta sociedad. Para ello, el equipo de producción dedicó tiempo y esfuerzo para crear un mundo glamuroso, un proceso que comenzó con la vestimenta de los personajes.

El deslumbrante vestuario de “Death on the Nile” fue creado por el reconocido diseñador de vestuario español y nominado al Oscar, Paco Delgado. El vestuarista se sintió inmediatamente atraído por el deseo de Branagh de “implementar un enfoque muy elegante y más contemporáneo de la época, en lugar de una simple reproducción”, dijo Delgado.

Para Delgado, el objetivo era que el público sienta que estos personajes son un reflejo mucho más cercano de sí mismos. El diseñador investigó el período de tiempo, identificando formas y diseños, colores, patrones e ideas, todo con la visión de Branagh en mente. “No es que hayamos intentado hacer una película contemporánea, sino que miramos los elementos que eran más atractivos en un contexto contemporáneo”, explicó.

(Suministrada)

El vestuario refleja la paleta de colores del verano y la ligereza de las telas veraniegas, en consonancia con la paleta de colores de los camarotes del barco. Aproximadamente el 92% del vestuario que se aprecia en el largometraje fue creado a mano por Delgado y su talentoso equipo de artistas. Hubo aproximadamente 150 vestidos en total.

“Tuvimos que reflejar el año 1937 y asumimos que en la Segunda Guerra Mundial la mayoría de la ropa no sobrevivió”, explicó Delgado. “Y como estamos hablando de cierto tipo de personas, queríamos que ese estilo de la multitud de la alta sociedad se reflejara en formas y prendas, lo que significaba que era mucho más difícil encontrar cosas ya hechas”.

Basada en la novela de 1937 de Agatha Christie, “Death on the Nile” es un audaz thriller de misterio sobre el caos emocional y las consecuencias mortales provocadas por el amor obsesivo. Kenneth Branagh, nuevamente como el icónico detective Hercule Poirot, se une a Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders y Letitia Wright.

“Death on the Nile”, que reúne al equipo de cineastas detrás del éxito mundial de 2017 “Murder on the Orient Express”, está escrita por Michael Green, adaptada de la novela de Christie y producida por Ridley Scott, Kenneth Branagh y otros productores ejecutivos destacados.