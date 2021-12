Cuando se menciona al artista Bad Bunny, no solo se limita en cómo su música es un fenómeno a nivel mundial, sino en cómo ha impactado a los diferentes mercados, sobre todo, el de la moda.

El estilo del “Conejo Malo” se ha distinguido por ser único, versátil y radical, con el que ha roto estereotipos. Desde su comienzos, su imagen se ha transformado y ha logrado llamar la atención desde cómo se presenta en el día a día, los “looks” con los que desfila por la alfombra roja y lo que lleva al momento de cantar sobre un escenario.

Para los fanáticos y seguidores de este ícono de la moda, las horas están contadas para acudir al concierto “P FKN R” en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, que promete ser el “evento del año”, con un montaje único e histórico, valorado en más de $10 millones y al que cada noche se darán cita 35,000 personas.

Por lo que ya se sabe, “P FKN R” será todo una experiencia para la que todos sus fanáticos ya se están preparando con los “looks” que quieren lucir, inspirados en su ídolo, quien les exhortó a través de su cuenta de Twitter que no se preocupen por la vestimenta.

La “stylist” Claudia Madrid resalta que Bad Bunny se ha convertido en un “fashion icon”, por lo que su estilo va a ser imitado por sus fanáticos, que van a adoptar una mezcla de sus diferentes “looks”, que abarcan desde el cabello, el uso de accesorios, los “piercings”, las uñas, el maquillaje y la vestimenta en general.

Bad Bunny (The Associated Press)

“Digamos que Bad Bunny tiene un estilo urbano, pero que ha ido adaptando porque tiene un equipo de ‘stylists’ excelentes, que lo han logrado variar en cuanto a modos y presentaciones, que lo ha distinguido y ha marcado su evolución desde que comenzó hasta lo que vemos ahora. Bad Bunny ha sido alguien que ha marcado un estilo particular en la industria musical a nivel global”, expresó la experta en moda, quien sugirió acudir “fashion comfortable”.

Habrá a quienes no les importe el calor, tratándose de un lugar que será al aire libre, muchas horas de evento y que además, están expuestos a la lluvia.

“Muchas personas van a tratar de expresar su propia inspiración de lo que es Bad Bunny. No me extrañaría que a algunos no les importe si van a pasar calor o no, y se pongan un ‘puffer jacket’. Lo que van a querer es causar impacto. Pueden ver este evento como una plataforma de ser vistos también y sobresalir de un ‘croud’ tan grande; algo así tipo Coachella. Todo el mundo va a querer a hacer su ‘statement’”, mencionó Madrid.

Bad Bunny se distingue por su estilo audaz al vestir. (Foto: Captura de Allure)

¿Cómo lucir?

“A Bad Bunny le encantan los colores brillantes, los estampados, los accesorios, las piezas ‘oversizes’, la mezcla entre lo femenino y masculino, que el abrazado mucho y que es súper ‘cool’ e interesante. Veo a las chicas imitando su estilo, al ser esto más tipo festival, con ‘shorts’, pantalones ‘oversizes’, ‘brights colors’, botas ‘midnight’, ‘bad boots’, tenis llamativos, sobreros y gafas. Ese ‘flow’ de la revista Allure es lo que puede inspirar particularmente a las mujeres”, expresó a la vez que exhortó a no usar bolsos grandes por un asunto de comodidad, y sí algún ‘fanny pack o cartera tipo “cross body”, que vaya de acuerdo con look total.

Lo que buscan

Tanto varones como féminas, ya sea para ir al concierto en el Hiram Bithorn o para el “viewing party” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde se estará transmitiendo simultáneamente el espectáculo, han procurado ir tras estilos que, como destacada Madrid, llamen la atención.

Así lo han dejado saber dos empresarias que son propietarias de boutiques en Puerto Rico, quienes han tenido mucho movimiento de clientes que han acudido para buscar su “outfit”.

“Mis clientas de todas las edades que van al concierto, quieren ir cómodas pero bien ‘trendy fashion’. Han buscado comodidad porque es ‘outdoor’ y es sobre grama, por lo que completan el look con tenis y botas flats. Han combinado mucho el color negro con algún accesorio brillante como gafas neón, ‘brass’ y ‘layering’, así como ‘leather braletts’ en combinación con pantalones cortos, ‘joggers’ con camisas más vestibles y fun, algunas con lentejuelas y cristales, combinadas con ‘bad boots’, ‘cawboy boots’, ‘combat boots’, sombreros, trajes, cadenas para un look más rock and roll, y mucho mix and mitch”, indicó Milly Mariani, propietaria de Shoptopmix.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Limarys Rosa, propietaria de Y Boutique manifestó que sus clientes están buscando algo distinto y sobresalir con elementos “funky” y neón.

“La moda que trae Bad Bunny a la mesa es distinta, fuera de lo normal. Están inventando ‘combat boots’, medias, tenis y lo combinan con ‘jacket’ corto en ‘leather’ y colores. El uso del metálico junto con colores como rosado, naranja y verde, así como texturas con brillo, ‘rhinestones’ con ‘denim’, faldas en ‘leather’ con colores llamativos”, manifestó la propietaria.

Rosa añadió que considerando el calor, muchas personas optarán por llevar su cabello recogido en “pony tails” o trenzas, con accesorios metálicos en el cabello. Asimismo, dijo que los varones harán uso de colores brillantes, pantalones tipo “joggers”, además de tennis llamativos y en colores.