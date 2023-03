Nota del editor: Esta es la décima y última entrega de una serie de reportajes que publicará El Nuevo Día al viajar en exclusiva a Europa para cubrir el “Camínalo Tour”.

LONDRES. – Si bien el cantante natural de Country Club de Carolina disfrutó la mañana soleada del sábado para deleitarse de todas las estructuras emblemáticas de la ciudad inglesa, en esta ocasión quiso también darse una vuelta por la Savile Row, área en donde ubican diversas sastrerías exclusivas.

Motivado por un reportaje y luego de ver la película “The King’s Man”, Gilberto Santa Rosa llegó hasta Huntsman, una sastrería que sirvió de inspiración para este filme, y que con este propósito la convirtieron en la sastrería en Kingsman.

En ese “thriller” de acción y comedia, cuenta la historia del origen de Kingsman, la primera agencia de inteligencia independiente del mundo, y que se ambienta en los meses previos al inicio de la Primera Guerra Mundial, contando el origen de esta organización secreta. Los agentes visten trajes impecables y llevan los zapatos bien pulidos, y su cuartel general está escondido tras la mencionada sastrería de Savile Row.

Como niño en un parque de Disney, describió Santa Rosa su visita a Huntsman, así como a otras sastrerías de donde inevitabemente salió con bolsas de compras.

“Por un reportaje que leí es que me entero de todo el cuento de Savile Row y todo el asunto de los sastres en la zona. Tenía esas ganas de venir por el reportaje y la película. Después de verlo, me di cuenta de que me quiero mudar para ahí”, dijo a El Nuevo Día con su acostumbrado sentido del humor.

La voz de “Conteo Regresivo”, aunque siempre se ha considerado batante tradicional cuando de moda se trata, sí es un asiduo del buen vestir.

“Yo trato de seguir la moda, pero soy bastante tradicional. Aunque las opciones sean una chaqueta, un pantalón, una camisa y la corbata, a mí me gusta eso. En esencia soy muy tradicional y conservador, lo que pasa es que juego con lo moderno hasta donde puedo. La moda ahora anda por otro lado, pero yo me mantengo en lo mío”, dijo previo a su concierto en The London Palladium, como parte de su gira “Camínalo Europe Tour”.

Al tema sale en conversación las palabras que le dijo su compadre, que es sastre, y siempre recuerda: “Me dijo hace muchos años que nosotros los feos no podemos ofender dos veces. Así que, si naciste feo, arréglese, y yo llevo eso como mi política, además de que me gustan los trajes”. Asimismo, dice que a través del compadre que descubrió el valor de la sastrería.

Al ver la exclusividad de las líneas, expresó en lo selectivo que se debe ser porque hay muchas piezas en lana y telas pesadas, que no se adaptan a nuestro clima.

“No es lo mismo ponerte un traje, que te lo empiecen a remendar, a que te hagan un traje a la medida, lo que te ayuda con todo”. Además de que la ropa en escena, hace muchos años descubrí que más allá de un ‘look’, te da seguridad para moverte en el escenario. Y yo, modestia aparte, me siento ‘gente’ con traje. Hay gente que prefiere otra cosa, pero a mí me gustan los trajes, buscarlas telas... Además de que la sastrería ya es un arte en extinción”, agregó el artista, quien pensaba que la zona exclusiva de sastrería era más extensa, pero aún así repitió que de lo poco que vio, se sentía como en Disney.

De igual modo, comentó que al comprar zapatos busca comodidad y elegancia y confesó que los zapatos deportivos no son sus favoritos, o sea, “odia las tennis”. “Me gustan los zapatos cómodos, los zapatos casuales, y me gusta la elegancia para noche y para el escenario”, afirma Santa Rosa, quien dice ser como los niños, que le gusta comprar y estrenar rápido.

“Me voy por lo clásico en términos de que no rebusco mucho con print ni nada de esa cosa, voy al paso. Me puedo poner algo estampado, pero voy suavecito en eso, y con los colores igual. Ahora es que me estoy liberando un poco de vez en cuando, en lo que me acostumbro, a veces me arreglo con cositas, pero soy bastante conservador”, dijo el cantante, quien estrenó corbata y zapatos para el espectáculo de la noche en The London Palace, como parte de la gira “Camínalo Europe Tour”, que finalizó el domingo en Palma de Mallorca.

El Big Ben, el Palacio de Buckingham, el Puente Bueauvall y el Palacio Westminster fueron algunas de las icónicas estructuras londinenses que disfrutó también el sonero durante el recorrido.