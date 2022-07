No había sido una buena temporada para los conjuntos y trajes. Ya que la comodidad ha sido una prioridad durante la pandemia, las compras de artículos de sastrería pasaron a un segundo plano. No obstante, ahora que se establecen nuevos estilos de vida y trabajo, es probable que haya consumidoras que vuelvan a la oficina, y por tanto se produzca una reinversión en looks más elegantes.

A nivel “retail”, en la moda hemos visto que los trajes y conjuntos se compran y ofertan como prendas individuales. Artículos de fondo de armario, como los pantalones y los tops, siguen siendo populares, ya que pueden combinarse de forma casual o elegante en cualquier tipo de ocasión.

La formalidad que definía el éxito dentro de esta categoría dará paso a siluetas más relajadas, y la sastrería se vuelva más atractiva para un público más joven, que ya usa chaquetas extragrandes y pantalones de piernas sueltas en colores vivos, sin por ello dejar de resultar conocida para las millennials de mayor edad que busquen la comodidad en sus prendas. Las prendas individuales a juego y los conjuntos que han demostrado su versatilidad se introducen ahora en estilos hilo y conforman una categoría muy eficiente por su relación valor/precio. Procure que sean una parte clave de su conjunto total de prendas.

Elegancia

Suit de Ted Baker. (WGSN)

La versatilidad de las prendas individuales va en paralelo a la necesidad que tienen las consumidoras de una moda que pueda adaptarse a cambios muy diversos en los estilos de vida. Todo dependerá de tu tipo de trabajo. Para ambientes más formales.

La nueva normalidad

Conjunto de T.A.G.G. (WGSN)

Las formas de trabajo híbridas definen los nuevos uniformes de oficina, por lo que vemos un aumento en las ventas de trajes de corte más relajado.

Apuesta al color

Atuendo de Oscar de la Renta. (WGSN)

Las ganas de volver a viajar son el detonante para que se utilicen colores y estampados llamativos en conjuntos de ocio.

El conjunto casual

Moda de Simonetta Ravizza. (WGSN)

Aún se ansía salir a la naturaleza. Disfrutar de actividades al aire libre y pasar tiempo en la naturaleza han sido una fuente de bienestar, y las prendas funcionales que puedan usarse durante todo el día resultarán atractivas para distintas generaciones. Los conjuntos utilitarios versátiles con detalles simplificados pueden venderse sin importar el género de quien los vaya a utilizar.

Estampados

Moda de Versace. (WGSN)

Los estampados retro de colores vivos aportan glamour a los trajes de “vamos de fiesta”, que pueden también funcionar para las bodas en destinos exóticos como un “look” alternativo a los tradicionales.

El conjunto de falda

Propuesta de la diseñadora Alessandra Rich. (WGSN)

La falda refuerza el lado femenino de la sastrería y de las prendas elegantes. El conjunto de falda atraerá a quienes compran prendas individuales como fondo de armario.

La nostalgia de los 90 influye en los trajes estrechos en color camel, gris o marrón oscuro. Los conjuntos “business casual” modestos destacan cuando se construyen en tejidos sedosos ligeros con superficies mates.

El traje holgado

Diseño de Ted Baker. (WGSN)

Suaviza la vuelta de la sastrería elegante utilizando siluetas holgadas en tejidos ligeros. Confía en las prendas de corte casual, como los pantalones de pierna holgada y las chaquetas cuadradas, ya que funcionarán de forma individual y pueden formar parte de “looks” elegantes o casuales.

Detalle artesanal

Creación de la casa de moda Salvatore Ferragamo. (WGSN)

Los conjuntos de descanso de lujo se alejan de los estilos envolventes y se vuelven algo más ceñidos para convertirse en una propuesta más elegante dentro de su categoría. Las sudaderas extragrandes con mangas voluminosas y las faldas casuales resultan atractivas para las consumidoras de la generación Boomer. Las texturas de buclé de color rosa suave son una alternativa neutra que pueden utilizarse para los conjuntos de viaje refinados.