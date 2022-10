Un aspecto muy particular entre los hispanos es incorporar el movimiento de las manos mientras habla, un elemento clave en el lenguaje corporal que también es común entre personas de partes de Europa, como Italia y Portugal. Esos gestos son los que han inspirado a la diseñadora portuguesa radicada en Dubái, Susana Martins.

“Mis prendas favoritas son las sortijas. Pienso que Unstoppable, el estilo que lancé el pasado año y que está en la nueva colección, es ideal para quienes, como yo, aman ponerse muchas sortijas. El que tengan un movimiento de 360 grados, las hacen llamativa. Los gestos son parte de nuestro lenguaje, como diseñadora, quiero ver belleza en todos lados y cuando hablamos con las manos, las sortijas quedan a la vista”, explicó Martins.

Para la diseñadora, este gesto puede crear puentes entre personas al convertirse en piezas de conversación. “Es bueno usarla y la gente que interactúa contigo las verá, pero también sirve para romper el hielo con un simple comentario como ‘me gusta tu sortija’. Me gusta que mis piezas sean ese elemento que lleva a dos personas a comenzar una conversación”, añadió.

Como diseñadora y orfebre, Martins les presta la misma atención a todas las partes de la pieza, de manera que no importa desde dónde la veas, cause una buena impresión.

Aunque no ha tenido la oportunidad de pisar suelo boricua, su prestigiosa línea de joyería ya está al alcance de mujeres y hombres puertorriqueños a través de Lido Jewelers, en The Mall of San Juan. “Estoy muy emocionada con la idea de poder ir”, dijo la diseñadora, quien espera visitar la isla a principios del próximo año.

Enfocada en las joyas

Las joyas de Susana Martins están disponibles en la isla solo en Lido Jewelers en The Mall of San Juan. (Suministrada)

Martins lleva cerca de dos décadas dedicada al diseño de joyas y ha sido algo que le ha llamado la atención siempre. En su familia siempre predominó el gusto por el arte y su hermana era estudiante de arquitectura, mientras que ella se preparaba en diseño industrial de tecnología.

“Me encanta el estilo Art Deco y eso trato de llevarlo a mis piezas”, dice Martins, quien añadió que siempre supo que su carrera profesional estaría ligada a la joyería. Su primer trabajo fue como vendedora en una joyería. Después se convirtió en gerente del establecimiento y entonces entró de lleno al mundo del diseño y la orfebrería.

“Para el 2003 decidí hacer el entrenamiento como orfebre. Es un curso intenso que tomó tres años, de 9 a 6, diariamente en una escuela de joyería en el norte de Portugal, donde te preparan en todas las etapas que se requiere para hacer joyería”, recordó.

Martins cuenta con un posgrado en Diseño de Joyas en la Escuela de Artes de la Universidad Católica de Oporto, además de ser gemóloga y clasificadora de diamantes.

Aunque ahora solo se encarga del diseño, Martins destacó que conocer el proceso de crear una joya desde cero le da la ventaja de afinar detalles y prevenir problemas desde el comienzo del proceso.

“Tengo una expectativa real de cómo va a quedar la pieza, si es muy costosa, si es cómoda o no. Todos esos aspectos los sé en etapas tempranas del diseño y eso es gracias al conocimiento que he ganado a través de mi carrera. Siempre he buscado la forma de prepararme en las distintas disciplinas que envuelve esta carrera”, explicó.

Variedad de sortijas diseñadas por Susana Martins. (Suministrada)

La diseñadora describe su estilo como uno muy “edgy”, pero que a la vez puede ajustarse a casi todos los gustos dependiendo del estilo y la cantidad de joyas que decidas llevar.

“Me gustan las piezas que llamen la atención. No porque sean grandes, sino porque tengan un estilo diferente, formas distintas y elementos distintivos que llamen la atención hacia la pieza. Me gusta romper barreras y hacer piezas que generen interés”, concluye la diseñadora.