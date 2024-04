La próxima exhibición de la Met Gala pretende ser una experiencia multisensorial

La moda, como seguramente muchos estarían de acuerdo, está hecha para ser vista. No se oyó, y ciertamente no se olió.

Pero Andrew Bolton, el cerebro curatorial detrás de las exitosas exhibiciones de moda en el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte, no está de acuerdo. Su espectáculo más nuevo, que se lanzará durante la estrellada Met Gala el próximo mes, busca brindar una experiencia multisensorial, que atraiga no solo los ojos sino también la nariz, los oídos e incluso las yemas de los dedos, un tradicional no-no en un museo.

Abierto al público a partir del 10 de mayo, “ Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” presenta 250 artículos que están siendo revividos de años de letargo en el vasto archivo del instituto, algunos de ellos en un estado de desaparición tan delicado que no se pueden colocar sobre un maniquí o mostrado de pie. Estas prendas estarán en ataúdes de cristal, sí, como la propia Bella Durmiente.

Esto significa que los espectadores podrán probar aromas relacionados con varias prendas. Pero eso no significa que un vestido floral, por ejemplo, vaya acompañado de un aroma floral. La realidad es mucho más compleja.

“Sé que suena como una banda de garage”, bromea Bolton, “pero es un sonido específico que produce la seda”. Puede ser ruidoso o suave, dependiendo del acabado de la seda. El tafetán tiene el sonido más ruidoso, y eso es lo que los visitantes escucharán en una galería en particular.

Y luego está el tacto

“Una de las dificultades de los museos es que no se pueden tocar las cosas”, dice el curador. La exposición también pretende cambiar eso. Un ejemplo: un corpiño jacobeo bordado del siglo XVII. No, no puedes manejar algo tan frágil. Pero con la ayuda del escaneo 3D, los curadores han recreado el bordado en el papel tapiz. “Toda la habitación estará cubierta con este papel tapiz”, dice Bolton. “Puedes usar tus manos para sentir las formas y la complejidad del bordado”. Se utilizará la misma técnica para experimentar la sensación de un vestido Dior.