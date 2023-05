Con estrellas como Margot Robbie y Lil Nas X sentadas en la primera fila, los diseños de ropa deportiva de Virginie Viard inspirados en el glamur de Hollywood brillaron igual de brillantes durante un desfile de Chanel en Los Ángeles.

La marca de moda se apoderó del lote de Paramount Picture Studios para presentar su última colección crucero en una fría noche de martes. Fue un espectáculo tan llamativo que incluso Snoop Dogg estaba bailando en su cómodo asiento de la grada mientras las modelos se pavoneaban en una cancha de baloncesto Chanel en blanco y negro con dos grandes marcadores.

Phoebe Tonkin y Margot Robbie (Jordan Strauss)

Una pantalla gigante tan larga como la corte mostró varios videos en blanco y negro de modelos de Chanel bailando e imágenes aéreas de Los Ángeles llenas de palmeras.

La espaciosa cancha les dio a las modelos espacio para trabajar frente a una multitud repleta de estrellas que incluía a Kristen Stewart, Elle Fanning, Issa Rae, H.E.R., Nile Rodgers, Paris Hilton, Andra Day, Leslie Mann, Tracee Ellis Ross, Kris Jenner, Kimora. Lee Simmons, Christina Milian y Lori Harvey.

Milla Jovovich, Elle Fanning y Camila Morrone. (Jordan Strauss)

Viard dio vida a su visión de las vibraciones deportivas de California con trajes de baño, sostenes deportivos, vestidos brillantes, faldas, blazers y zapatos de plataforma con tacones brillantes, en varios tonos de rosa junto con lavanda y negro.

La última vez que Chanel tuvo un evento de colección de cruceros en el área de Los Ángeles fue en 2007 en un hangar en el aeropuerto de Santa Mónica. Los espectáculos de cruceros anteriores se llevaron a cabo en Provenza, Francia y Montecarlo, Mónaco.

(Jordan Strauss)

Después de que terminó el espectáculo de casi 30 minutos, Viard hizo una reverencia e hizo un breve paseo por la pasarela mientras los asistentes aplaudían sus esfuerzos. Los miembros de la audiencia fueron entretenidos antes y después del evento por patinadores que se deslizaron entre la multitud y bailaron juntos en ocasiones.

Como intérprete especial, Snoop Dogg mantuvo los buenos momentos mientras interpretaba una mezcla de sus éxitos, incluidos “Gin and Juice”, “Nuthin’ But a ‘G’ Thang”, “Drop It Like It’s Hot” y “Beautiful”. El rapero presentó a Anderson .Paak, quien interpretó “Smokin Out the Window”.

Dogg, quien también fue DJ durante su presentación, trajo a su familia y dijo que era la primera vez que asistía a un evento de este tipo.

“Voy a llevar la capucha al desfile de modas”, le dijo a la multitud.