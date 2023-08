En el mundo la moda, ya no hay espacio para el discrimen por los cuerpos. Cada día más, la industria se va moviendo a la aceptación de todas las pieles y todos los tamaños, y celebra la diversidad con colecciones para todas las personas. Tal es el caso de Leonardo Fifth Avenue, marca que este sábado presentó su colección para mujeres de talla plus en el SU-StyleXPO.

Como parte del evento, Leonardo’s llevó su colección de vestidos y chaquetas formales para mujeres a la pasarela por primera vez.

“Esta colección realmente es una colección que ya tenemos lista en tienda, que cualquier persona, todas mujeres pueden venir a comprar y algunas piezas también son piezas que hemos hecho a la medida. Entonces la idea es que cualquier mujer pueda venir y ya comprar las piezas o hacerse a la medida basada en las telas y a lo que esté buscando”, explicó Ana Sofía Cordero, directora de moda de la marca.

La directora de moda expresó que para Leonardo es crucial fomentar a una sastrería de alta costura que respete a todos los cuerpos por igual. (Nahira Montcourt)

Aunque ha estado disponible en sus tiendas desde hace algún tiempo, Cordero hizo hincapié en que esto es en parte una movida que la marca lleva algún tiempo trabajando.

PUBLICIDAD

“Desde los últimos dos años hemos estado incluyendo un poco más a la mujer dentro de lo que nosotros ofrecemos en Leonardo Fifth Avenue. Y el último año ha sido bien importante para nosotros tener esa extensión de poder ofrecerles diferentes tallas a todas las mujeres para que todas se sientan incluidas y todas estén incluidas. Y dentro de eso también está el programa de diseño a la medida que básicamente la persona viene y le hacemos un patrón específicamente de tu cuerpo. Así que, realmente, puede venir una persona de cualquier talla y le podemos hacer lo que tienen pensado”, dijo.

Asimismo, la directora de moda expresó que para Leonardo es crucial fomentar a una sastrería de alta costura que respete a todos los cuerpos por igual.

Pasarela. (Nahira Montcourt)

“Para nosotros uno de los temas principales, para mujeres plus y mujeres que no sean plus también, queremos que todas las mujeres que se vistan de Leonardo se sientan empoderadas, se sientan seguras de sí mismas. Tener una vestimenta de sastrería, alta costura y específicamente cuando esa mujer plus viene a donde nosotros, que quizás no consigue este tipo de vestimenta en muchos lugares, podamos proyectar esa emoción en ella usando diferentes texturas, colores, estilos un poquito más divertidos que normalmente, pues no son tan fáciles de conseguir entre la sastrería de alta costura y que las puedan conseguir con gusto y se sientan seguras de sí mismas”, sostuvo.

Según la modista, la colección ha sido recibida positivamente y estarán desarrollando otras similares en el futuro.

PUBLICIDAD

“Lo bueno de que ha habido una reacción bien positiva es que así mismo hemos estado vendiendo las colecciones. Pronto presentamos en New York Fashion Week, ahora en septiembre, que estamos súper emocionados por eso y ya después en tienda, pueden conseguir algunos de esos looks que vamos a presentar y que van a estar disponibles en una variedad de tallas bastante grandes, para todo tipo de persona”, expresó.