Isabel Muñoz es una cara nueva en la industria de la moda local. Con tan solo 23 años, acaba de presentar su primera colección formal en Walter Otero Contemporary Art, a la que llamó “Mi mundillo”.

La colección formó parte de su tesis, que realizó para cumplir con los requisitos del bachillerato en diseño de moda de Parsons School of Design en Nueva York, y que estuvo inspirada en Puerto Rico, su naturaleza, cultura e historia.

“Le puse “Mi mundillo” con un doble sentido. Primero porque siempre me ha encantado el encaje mundillo, quise incorporarlo más en la colección, pero es difícil encontrarlo. También la llamé así porque quería transmitir esa sensación que se vive en muchas familias como la mía, que nos criamos tan apegados y formamos nuestro pequeño mundo. Además, el nombre va con la manera en la que pude crear esta colección en la que colaboraron muchas personas, desde el diseñador gráfico y el fotógrafo hasta quienes me ayudaron en la confección. Ellos formaron mi mundillo”, expresa la joven.

(Suministrada)

Para la diseñadora, nacida en Ponce y criada en San Juan, la mayor inspiración es la naturaleza y el entorno en donde vive. Por eso, en la propuesta predominó el verde de la vegetación que se ve en muchas áreas de la isla, combinado con tonos más brillantes que también se encuentran en nuestros entornos.

“En los veranos tomé cursos electivos donde me enfoqué en estudios ambientales. Eso me dio una nueva perspectiva que me llevó a mezclar mis ideas con lo que he aprendido del mundo de la moda”, explicó, para luego abundar en la razón por la que utiliza, mayormente, materiales naturales en sus confecciones.

“Siempre trato de incluir materiales naturales no sintéticos. Al usar materiales naturales, disminuimos el uso de materiales sintéticos que salen del plástico. Esto hace que la pieza tenga un ciclo de vida más largo y sea más duradero, pues al tener mayor calidad se puede reusar o reciclar”, mencionó.

Isabel supo desde muy temprano que su futuro estaba en la moda. Tomó clases con la diseñadora puertorriqueña Lisa Thon y también asistió a campamentos de verano en Pratt University, Parsons School of Design y Fashion Institute of Technology en Nueva York. Mientras estaba en escuela superior, creó su primera colección para un evento escolar y, desde entonces, no ha parado de crear.

Durante sus estudios universitarios en Parsons, tuvo la oportunidad de hacer un internado en la Semana de la Moda de París, asistiendo en el showroom de Oscar de la Renta y tras bastidores con Elie Saab. En Puerto Rico, trabajó en el estudio de Herman Nadal e hizo un internado con la marca Leonisa.

La pandemia hizo que tomara clases virtuales desde Puerto Rico, pero su deseo de seguir aprendiendo la llevó a experimentar con textiles y patrones y así aprendió sobre la plataforma CLO3D, donde se puede desarrollar diseños virtualmente, en 3D. En 2021 regresó a la universidad en Nueva York para terminar el bachillerato.

Isabel quiere mostrarles a sus compatriotas su talento, pero también tiene planes de regresar a Nueva York a seguir aprendiendo y ganando experiencia.