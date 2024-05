Juez no autoriza al príncipe Harry a vincular a Rupert Murdoch en una demanda sensacionalista

El príncipe Harry no puede ampliar su demanda de privacidad contra el editor del tabloide The Sun para incluir acusaciones de que Rupert Murdoch y algunos otros ejecutivos fueron parte de un esfuerzo para ocultar y destruir evidencia de recopilación ilegal de información, dictaminó un juez de Londres el martes.

Pero Fancourt dijo que las acusaciones de que Murdoch “hizo la vista gorda” ante las irregularidades no añadían nada significativo a las acusaciones hechas contra News Group Newspapers, o NGN. El juez dijo que esas acusaciones ya incluyen a “lugartenientes de confianza”, como el hijo menor de Murdoch, James Murdoch, y Rebekah Brooks, quien fue editora de News of the World y The Sun.