Si bien en algunos casos se puede reducir con una dieta más saludable, buena hidratación y haciendo ejercicios regularmente, en otros no es tan sencillo.

“Hay personas que tienen papada y son delgadas. Así que no se trata solamente del sobrepeso , aunque es una de las causas mayores o la mayor para la (aparición de la) papada, sino que también tiene que ver con la constitución genética y anatómica de las personas” , explicó en entrevista con Magacín el Dr. Luis Ortiz Espinoza , dermatólogo certificado con más de tres décadas de experiencia en el campo.

¿Flacidez o acumulación de grasa?

Con el paso de los años, la piel del cuello pierde firmeza y volumen , lo que puede generar un efecto visual similar al doble mentón, aunque su causa principal no sea la acumulación de grasa.

“Hay quienes, con el paso del tiempo, creen que han desarrollado una papada cuando en realidad es flacidez . Y en esos casos, someterse a tratamientos para eliminar grasa, no solo no ayuda , sino que puede afectar negativamente la apariencia del cuello", detalló el Dr. Ortiz Espinosa y agregó que lo preferible en esas circunstancias es optar por tratamientos diseñados para mejorar la textura y firmeza de la piel.

Kybella

“Se inyectan unas unidades en cada punto, cubriendo el área específica a tratar, evitando la zona sobre la tiroides y muy cerca de la cara. Muchas veces estamos hablando de más de 50 inyecciones, pero es algo bastante superficial , aunque debe aplicarse a una profundidad específica. Por eso se requiere ‘expertise’ y entrenamiento, porque si se inyecta muy profundo no hace efecto, y si es demasiado superficial puede causar un poco de daño a la piel”, remarcó el Dr. Ortiz Espinosa.

Otro factor a tener en cuenta es que los resultados no son inmediatos, ya que el tratamiento requiere entre dos y tres sesiones en la mayoría de los casos, aunque algunos pacientes pueden necesitar hasta cinco o seis, con intervalos de seis a doce semanas entre cada aplicación.

Este tiempo de espera es necesario porque el ácido desoxicólico actúa de forma gradualmente. “Se provoca un rompimiento de esos lóbulos, y la grasa disuelta tiene que ser absorbida por el cuerpo, así que no es algo inmediato. De hecho, después del tratamiento, el área queda un poco hinchada y algunos pacientes sienten como si tuvieran líquido acumulado. Esto se debe a un rompimiento microscópico de las células de grasa, que poco a poco van liberando su contenido y reduciendo la papada”, detalló el especialista, quien además aclaró que Kybella está diseñado para tratar la papada “estética” y no es la mejor opción en casos extremos de obesidad .

Criolipólisis: el frío contra la grasa

Aunque se trata de procedimientos no invasivos, no están exento de riesgos. “El frío puede quemar la piel si no se aplica adecuadamente, lo que podría causar ulceraciones. Además, se han reportado casos donde, en vez de reducirse, la grasa, se ha experimentado hipertrofia o recrecimiento anormal. Los médicos que realizan este tratamiento deben advertir al paciente sobre esta posibilidad”, advirtió el especialista.