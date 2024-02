Limarys Rosa cumple el sueño de crear una marca de moda a su gusto

“En mi trayectoria es algo que no había hecho, aunque siempre sabía que una de las cosas más importantes que iba a hacer era tener mi marca y poder suplirla a otras tiendas y aquí está Y4U The Label”, menciona la empresaria que cuenta con más de 100,000 seguidores en su cuenta de Instagram.

“No soy diseñadora. Para mí es bien importante la experiencia y el conocimiento. Los años de experiencia me hacen conocedora de lo que les gusta a mis clientes, eso da paso a que yo pueda crear una línea que cumpla con lo que pide. Aunque vi las telas y seleccioné lo que quería, no me senté a diseñar, sino que me uní a un grupo de profesionales en Colombia que hizo realidad los estilos que yo quería”, explica.