Liz Isabelle Martí se abrió paso en el altamente competitivo mundo de la publicidad y mercadeo al trabajar con marcas prestigiosas como American Express, L’Oreal, Mercedes-Benz, AcuVue, Jetblue y Facebook, entre muchas otras empresas.

A la joven puertorriqueña le iba muy bien tras mudarse de Puerto Rico a California, y laboraba en una industria que le gustaba. Pero como ocurre muchas veces, Martí comenzó a pensar en otros aspectos que le apasionaban más aún, como el arte, el dibujo, el diseño y el reciclaje y la sustentabilidad. Confesó que el dibujo y diseño le encantaban desde pequeña, pero resaltó que, durante su adolescencia, escuchaba una frase común que la convenció de no perseguir ese sueño: “No se puede vivir del arte”.

Sin embargo, Martí tuvo la oportunidad de laborar como brand manager de lo que, en ese momento, era el lanzamiento de la línea de ropa de lujo 9dcc de gmoney, uno de los propulsores originales del diseño de moda NFT (Non-Fungible Token) que vive en Puerto Rico y que colaboró en el diseño de la colección de Adidas, “Into The Metaverse”, además de trabajar con otras marcas.

“Hablé con gmoney sobre lo que estaba planificando (entrar a la industria de diseño de moda) y, en ese momento, él tenía un proyecto que estaba comenzando (9dcc) y me pidió que me fuera a trabajar con él y, en el proceso, iría aprendiendo sobre lo que es Web3, NFTs y el blockchain, y como todo eso te puede ayudar en tu marca, así que eso fue lo que hice”, explicó Martí a El Nuevo Día.

Mediante la colaboración con gmoney, lo que comenzó como una idea para Martí se convirtió en su nueva pasión y proyecto personal: convertirse en la primera diseñadora de moda NFT puertorriqueña.

A la joven diseñadora también le apasiona el reciclaje y la sustentabilidad, razón por la que sus trajes utilizan estos tipos de materiales. La pieza en la foto se confeccionó con algodón reciclado. (Suministrada)

“La idea original era hacer una línea de ropa. Desde pequeña siempre me apasionó el dibujo y el diseño, y también el reciclaje y la sostenibilidad. Yo estaba pensando en una colección de 24 piezas por temporada, que es lo que, típicamente, nuestros diseñadores locales hacen. Pero gmoney me explica que no debería comenzar de esa manera, pues estaría comenzando desde cero y me tomaría mucho tiempo. Me dice ‘en Puerto Rico no hay una diseñadora trabajando NFTS y tú serías la primera, lo que te daría la oportunidad de diferenciarte y abrir camino hacia el espacio de la moda NFT en la isla’. Y la realidad es que (gmoney) tenía razón. Eso me dio la oportunidad de arrancar primero, pero con sus retos, pues arrancar primero también trae consigo muchos retos”, recalcó la joven diseñadora.

Hasta ese momento, Martí vivía en la zona de California conocida como Silicon Valley, el corazón tecnológico de Estados Unidos donde muchas empresas reconocidas dieron sus primeros pasos y en donde la mayoría mantienen campuses o cuarteles corporativos.

“En ese momento trabaja para una compañía que, de hecho, se formó mediante la Ley 20 (exportación de bienes y/o servicios), y trabajaban proyectos de desarrollo con Google y Facebook (red social propiedad de Meta). Pero se presenta una oportunidad para regresar a la isla y, tras discutirlo, decidimos que eso era lo mejor”, añadió Martí.

¿Qué es un NFT?

Antes de proseguir con la transición de Martí al mundo de la alta costura digital, cabe explicar qué es un NFT. Un Non-Fungible Token es un identificador digital, que no puede ser copiado, sustituido o subdividido, que reside en un blockchain (la tecnología que sirve de espina dorsal de las criptomonedas y el movimiento hacia la descentralización de datos que propulsa la iniciativa Web3) y que se utiliza para certificar la autenticidad y titularidad de bienes digitales como dibujos, arte, música y, en el caso de Martí, diseños digitales de alta costura.

Al formar parte del blockchain (una especie de base de datos que no es propiedad de una empresa en particular, que reside en miles de computadoras alrededor del mundo y que cualquiera puede acceder), en teoría, un NFT no puede ser copiado o sustituido, pues es un “objeto” único y protegido por criptografía (cifrado). El dueño del NFT sí puede revender el objeto o intercambiarlo por otro bien digital mediante un creciente número de casas dedicadas a la creación y venta de NFTs.

Liz Isabelle Martí ha colaborado con compañías que se especializan en NFTs y tecnologías Web3 somo Serotonin y Dapper Labs. (Suministrada)

Marcas de lujo como Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton y Balenciaga, entre otras, ya cuentan con colecciones de diseños NFT que ofrecen a los consumidores. Este espacio le permite a dichas compañías conectar con una generación versada en tecnología y que cuenta con los recursos para adquirir dichas piezas.

Cambio de industria

Cambiar de profesión, en especial cuando se alcanza el éxito, nunca es una decisión fácil o que se toma a la ligera. Por eso, en el 2018, cuando la semilla de la idea de transicionar a la moda comenzó a formar raíces, tomó clases en línea en la Escuela de Diseño Parsons y, tras decidir que quería volver a la isla (luego de culminar sus labores con 9dcc), optó por perseguir su sueño de ser una diseñadora. Luego de restablecerse en Puerto Rico, tomó cursos en la Academia Carlota Alfaro bajo la tutela de una de las figuras más importantes del diseño de moda y de la alta costura (haute couture) de Puerto Rico y con amplio reconicimiento mundial.

“Para mí fue un honor porque Carlota es un eminencia. Todos los diseñadores de Puerto Rico han pasado por las manos de Carlota y es increíble. Luego hice un tiempo con (la diseñadora) Lisa Thon. Fue difícil (presentar el concepto de NFTs de moda) porque no necesariamente lo entienden todavía. Precisamente tenemos una conferencia muy pronto (última semana de noviembre) en el Expo Moda para educar a la comunidad de diseñadores y de personas entusiastas en la moda sobre lo que es Web3 y el metaverso”, explicó.

“La primera fase (de la transición) fue estudio e investigación, pues cuando gmoney me dice que entre a los NFTs le digo ‘pero es que yo no sé ni lo que es un NFT’. Tras trabajar con él en el desarrollo de su proyecto de cero a 100 que, además, es un ejemplo específico de cómo una persona puede construir una marca bajo el concepto de la ‘economía del creador’ (content creator), comencé a trabajar en mis diseños. Ahora mismo tengo tres diseños, incluyendo la pieza que voy a presentar en el evento Expomoda (el 26 y 27 de noviembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar)”, dijo Martí.

La joven lanzó, durante el evento Metaverso celebrado en diciembre del año pasado en el Museo de Arte de Puerto Rico, su primer diseño de moda NFT, un traje de noche al que bautizó “Epitome”, bajo su marca, Alluring Peacock Studio. El NFT del diseño, que también está atado a la foto #FreeHawaii de la fotógrafa y artista Cath Simard, fue subastado durante el evento, y la persona que lo adquirió tiene la opción de solicitar que la pieza sea confeccionada físicamente. El 10 por ciento de lo recaudado en la subasta se donó al Centro para Emprendedores (en el que Martí está involucrada) que realiza talleres para enseñar sobre NFTs y tecnologías Web3.

“Estoy trabajando en una colección de piezas que es más amplia. El año pasado estaba tan saturado con el lanzamiento de nuevos proyectos que decidí que el 2021 no era el momento ideal para lanzarlo, y siento que fue una buena decisión. Si todo sale bien, espero que todo esté corriendo para el 2023. Es interesante ver cómo estos proyectos de envergadura mundial se están desarrollando en Puerto Rico, y eso es lo fascinante, pues antes teníamos que ir al otro lado del mundo para ser parte de estos desarrollos, pero ahora podemos hacer y ser parte de eso desde nuestras casas”, subrayó Martí.

“Otros artistas y diseñadores han elegido hacer solamente NFTs. Es bien interesante desarrollar una pieza NFT, es algo innovador, algo que se queda en el espacio y eso es todo. Pero yo lo veo desde la parte de la instrucción (educación), de cómo una persona que no necesariamente está en el mundo de Web3, pues a lo mejor lo que quiere es mi traje físico (que lo puede vestir), así que le doy el espacio de entender lo que es un NFT mediante la adquisición de la pieza física, o viceversa. El hecho de que puedas tener el NFT como pieza de autenticidad y también tener acceso a esa pieza física es algo que, hasta el año pasado, no se veía, pero ahora mismo hay muchos proyectos que desarrollan ambas cosas (el NFT y la pieza física)”, resaltó.

Martí dijo que Zuleika Zayas, productora de Expomoda, ha sido la única, hasta el momento, que se le acercó al mostrar interés en los NFTs y en busca de educar a los diseñadore locales sobre los beneficios de los NFTs y las tecnologías Web3.

El traje de noche "Epitome" fue el primer diseño NFT de Liz Isabelle Martí. (Suministrada)

“(En cuanto a si diseñadores del patio se le han acercado para preguntar sobre NFTs o para colaborar) No todavía, y eso es bien sorprendente. Zuleika (Zayas) quería que todos los diseñadores locales pudieran entender lo que esto significaba y los beneficios que trae a la industria de la moda en Puerto Rico. Por ejemplo, un NFT puede servir como un mecanismo de protección para artistas al fungir como un método de autenticar y otorgar titularidad sobre una pieza. Si compras una pieza de David Antonio, por dar un ejemplo, podrías atar la autenticidad del traje que compraste de él”, subrayó.

“Pero también está la parte de cómo (la industria) podemos ser más sostenibles; vamos a suponer que quieres comprar un traje de novia o un traje de prom y te hago toda la conceptualización de manera digital, también puedo conceptualizar y hacer una validación del concepto sin tener que entrar en la cadena de producción, sin tener que invertir dinero en la cadena de producción sin saber si voy a poder vender o no esas piezas. Es una forma de ayudar económicamente al diseñador, pero también evitar producir cosas en masa que, al final el día, podrían acabar en un vertedero”, enfatizó Martí.

Aparte de la posibilidad de revolucionar la industria de la moda en Puerto Rico, Martí también ve el blockchain, los NFTs y las tecnologías Web3 como mecanismos para mejorar las vidas de todos los puertorriqueños.

“La esperanza que tengo es que Puerto Rico lo adopte (la tecnología blockchain y los NFTs) porque resolveríamos tantas cosas a nivel de fiscalización, de gobierno... yo me puedo imaginar un marbete que sea un NFT, o los títulos de propiedad y certificados de nacimiento, y la simplicidad que traería para todo el mundo, tanto para el gobierno como para las personas. El arte está abriendo el espacio para que exploremos cuántas otras cosas pudiéramos hacer como país con la tecnología”.