La conducta del consumidor ante la tendencia de los NFT

Con ventas de $2,500 millones en los primeros meses del 2021, los NFT, o tokens no fungibles, han logrado que los consumidores tengan interés en conocer sobre este producto. Mike “Beeple” Winkelmann no era un artista plástico famoso, pero el 11 de marzo de 2021 vendió una de las obras de arte NFT más caras del mercado: “Everydays: the First 5000 Days”. Esta obra de arte digital se vendió en $69 millones. Sin embargo, no tienes que ser millonario para adquirir una NFT. La variedad de precios y artistas emergentes es interminable.